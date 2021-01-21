Машина без бремени: в РФ хотят отменить транспортный налог на экологичные авто

В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности, газомоторного, по всей стране. Эту меру прорабатывает Минэкономразвития, она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики. Министерство также изучает возможность выплачивать субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, а также прорабатывает различные меры стимулирования производителей экологичных автомобилей. Нововведения будут способствовать улучшению экологической ситуации в стране, считают эксперты.

Меры поддержки

Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал «Известиям» представитель ведомства. Такая мера — вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств в атмосферу. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне, уточнил представитель министерства.

Сегодня размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для машин мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей с 1 л.с., от 100 до 125 л.с. — 25 рублей, от 125 до 150 л.с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью более 250 л.с. Налог выплачивается раз в год.

Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей. Точный перечень мер в ведомстве не уточнили.

Энергичные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств, — отметил представитель Минэка.

Рассматривается возможность включения этих мер в разрабатываемый ведомством комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики, уточнил он. Министерство подготовит документ и направит его на утверждение в правительство до конца II квартала 2021 года. Мероприятия плана будут прорабатывать совместно с профильным сообществом. Их реализация будет способствовать сокращению парниковых газов благодаря экономии энергоресурсов.

Перечисленные меры в транспортной отрасли к 2030 году позволят снизить потребление условного топлива на 11 млн тонн в год (единица, применяемая для сопоставления различных видов топлива). Сегодня потребление бензина и дизеля автомобильным транспортом в России в год составляет около 70 млн т, отметил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

На новый уровень

Новые меры поддержки должны позитивно сказаться на развитии экологически чистого транспорта, считает первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

— Мы поддерживаем указанные инициативы. В части поддержки владельцев автомобилей, использующих газ и газовые смеси в качестве моторного топлива, в некоторых регионах транспортный налог уже отменен или существенно снижен. Это дает хорошие темпы роста парка такого транспорта , — заявил он.

Льгота по транспортному налогу в размере 50% для организаций и ИП предоставляется в Нижегородской области, для физических лиц — в Республике Башкортостан, напомнил Владимир Гутенев. В Новосибирской области транспортные компании платят сбор в размере 10% от установленных ставок. В Республике Татарстан утверждена госпрограмма развития рынка газомоторного топлива, предусматривающая как налоговые льготы, так и компенсации на приобретаемое оборудование, отметил эксперт.

Энергичные меры Фото: Depositphotos

Различные налоговые послабления для владельцев газомоторного транспорта также действуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они есть и во Владимирской, Калужской, Костромской, Калининградской, Кировской, Кемеровской, Курганской, Самарской, Сахалинской, Смоленской и Челябинской областях, а также в ХМАО, Адыгее, Забайкалье, Чувашии и Башкортостане, отметил автоэксперт Петр Баканов.

Обсуждаемые меры положительно скажутся на состоянии окружающей среды, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. На практике они уже показали эффективность в Челябинской области, отметил он. Спрос у автовладельцев на экологизацию личного транспорта есть, добавил эксперт.

Автопарк в многообразии

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано около 53 млн автомобилей. Действующая программа перевода личного и общественного транспорта с бензина на газ, стартовавшая в июле 2020 года, предполагает, что к 2024 году в России будет около 274 тыс. автомобилей, использующих газомоторное топливо. Для сравнения: к середине 2020 года таких машин в России было около 155 тыс. То есть их количество за четыре года должно вырасти почти в два раза.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что в 2021 году бюджетом предусмотрены федеральные субсидии в размере 3,77 млрд рублей на строительство 134 метановых заправочных станций, а также 700 млн рублей — на переоборудование машин.

Энергичные меры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Транспортный налог в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов, а также является одним из источников формирования дорожных фондов. Его отмена приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, отметили «Известиям» в Минфине. Остальные упомянутые меры также требуют экономического обоснования и дополнительной проработки, добавили в ведомстве.

Переход на экологичный транспорт — одна из ключевых задач российской экономики в контексте ужесточения мер углеводородного регулирования в Евросоюзе, отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. ЕС намерен ввести углеродный налог на продукцию с повышенным углеродным следом. Если меру примут, она коснется и российских компаний-экспортеров.

Основной барьер для более быстрого роста числа экологичного транспорта — неразвитая инфраструктура, отметил Дмитрий Гусев. Владельцы транспорта на метане и электромобилей ограничены в перемещении, так как зачастую негде заправить или зарядить их автомобиль, пояснил эксперт. По его мнению, решить этот вопрос можно без дополнительной нагрузки на федеральный бюджет. Крупные энергетические компании, заинтересованные в развитии отрасли и новых рынках сбыта, должны активнее в нее вкладываться, заключил Дмитрий Гусев.