Старикам здесь не ездить: Депутаты предложили запретить автохлам

В Госдуме предложили проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Новая инициатива сразу вызвала общественный резонанс — более половины автомобильного парка России старше 10 лет. Между тем первые возрастные ограничения для автотранспорта вступят в силу уже в следующем году. «Известия» разбирались, какие автомобили планируют запретить, а какие — помиловать.

Рекомендации были подготовлены после круглого стола в Госдуме, на котором обсуждались экологические проблемы автотранспорта. По итогам зампред думского комитета по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила письмо в различные министерства и ведомства. «КоммерсантЪ», ознакомившийся с текстом, утверждает, что речь идет о запрете автомототранспорта, достигшего предельных сроков эксплуатации, однако в письме не уточняется, что это за сроки.

Опасный возраст

Эта инициатива вызвала серьезный резонанс. По данным аналитического агентства «Автостат», в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей, но только 18 млн из них младше 10 лет. Примерно четверть от общего количества имеют возраст от 11 до 15 лет. Вторая по численности категория — автомобили возрастом от 21 до 30 лет. Их насчитали 6,4 млн, доля 15%. Еще 6 млн и 14% приходится на автомобили, выпущенные от 16 до 20 лет назад. И наконец, более 2,5 млн машин произведены 30 и более лет назад . В основной массе это «Жигули».

ab Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Наименьший средний возраст легковых автомобилей зафиксирован в Татарстане — 9,7 года. И только здесь он менее 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель равен 10,3 и 10,7 года соответственно. Средний возраст автомобилей, до сих пор ездящих в некоторых регионах Сибири и в Калининградской области, достигает 19 лет. Самый старый парк — на Дальнем Востоке, в некоторых регионах, например, Еврейской АО и Сахалинской области, средний возраст машины — 20 лет.

Между тем Когогина привела данные Комитета по экологии и охране окружающей среды: загрязнение воздуха автотранспортом в целом по стране составляет 60–65% от общего показателя, а в столице достигает 85%.

Техника важнее

Хотя различные меры по обновлению автомобильного парка России обсуждаются давно, но формулировка «законодательный запрет» вполне ожидаемо вызвала критику. Автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин считает, что техническое состояние автомобиля важнее возраста.

— В России построена система по безопасности движения. Существует техосмотр. Автомобили проверяют, и водителям выдают справки. С неисправными тормозами никто на дороги не выезжае т, — рассказал «Известиям» эксперт. И посоветовал обратить внимание на дорожную инфраструктуру.

ав Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Есть ли разделительный барьер между встречными полосами. Если его нет, будут лобовые столкновения и по 18 тыс. погибших в год. Будут ли пешеходные переходы над или под дорогой или нет. Хорошее освещение, — подчеркнул Субботин.

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, о бязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: это общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей, инвалидов.

«Что касается запрета для частных автовладельцев, фракция «Единая Россия» не считает этот путь правильным», — цитирует сайт Госдумы слова первого заместителя руководителя фракции.

Вопросы экологии

Эксперт Антон Чуйкин, как раз принимавший участие в упомянутом круглом столе по экологии, считает, что беспокоиться по поводу запрета старых автомобилей пока рано.

— Письмо Когогиной не означает, что надо завтра запретить выезд старых машин на улицы городов. Что такое предельный срок эксплуатации, никто не знает. Это общая фраза, которая как раз и является посылом к экспертам: давайте подумаем, что мы под ней должны понимать , — рассказал «Известиям» Чуйкин. В то же время эксперт считает, что правильным способом ограничения была бы экологическая составляющая, а не возраст автомобиля. И предлагает обратиться к опыту других стран.

— Где находится старый японский автопарк? В России. И почему бы нам не посмотреть на опыт развитых стран и не стимулировать замену старых машин на новые. У нас тебе никто не говорит: какой ты молодец, что покупаешь вместо своей старой машины новую, соответствующую нормам Евро-5 или Евро-6 — а это еще дороже, — пояснил Чуйкин.

ав Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов заметил, что в ряде стран Европы действуют подобные ограничения на эксплуатацию авто. Однако эксперт выразил сомнение, что России подходит такой кардинальный способ на уровне всей страны.

— Россия — страна с огромной территорией, где еще не до конца решена задача обеспечения транспортной доступности. В местах с низкой плотностью населения экологический класс автомобиля крайне слабо влияет на комфорт жителей и состояние окружающей среды. В мегаполисах, конечно, подавляющее большинство загрязняющих веществ является выбросами от транспортных средств, и введение подобных ограничений может быть оправданным , — рассказал Якимов «Известиям».

Поощрить рублем

Игроки рынка, эксперты, чиновники и депутаты при всем различии позиций сходятся во мнении, что граждан, меняющих старые автомобили на новые, необходимо поощрять экономически.

Господдержка автопрома в России началась после кризиса 2008 года. В 2009-м появились льготные автокредиты, по которым государство субсидировало 2/3 ставки рефинансирования. В следующем году стартовала программа утилизации, по которой старый автомобиль можно было сдать в утиль и получить 50 тыс. рублей на покупку новой машины российского производства.

В 2018 году к поддержке автомобилей на газомоторном топливе добавились субсидии на развитие электротранспорта, однако денег выделили меньше — 34,4 млрд рублей против 62,3 млрд в 2017 году. Из этой суммы на адресные программы, такие как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», потратили только 7,5 млрд.

ав Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить господдержку. А так как выделенные на программы льготного автокредитования и автолизинга 10,4 млрд закончились, взять из резервного фонда почти столько же — 6 млрд на кредиты и 4 млрд на лизинг.

Между тем вице-премьер Дмитрий Козак, встречаясь с автопроизводителями в декабре прошлого года, сетовал, что объемы господдержки существенно превышают поступления в бюджет.

«Объем государственной поддержки [автомобильной промышленности] составляет 9 рублей на 1 рубль доходов в бюджетную систему [от автопрома]. Это с утилизационным сбором, а без утилизационного сбора — 5 рублей господдержки», — цитирует слова Козака ТАСС.

Наследие пронумеруют

От борьбы со старыми автомобилями гипотетически могут пострадать коллекционеры, но и здесь ожидаются перемены. Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Александр Паньковский рассказал, что НАМИ по заказу Росстандарта и основываясь на материалах РАФ, разрабатывает ГОСТ для классических автомобилей. Ожидается, что он будет готов в августе–сентябре.

ав Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе



— Что будет в этом ГОСТе, мы не знаем, но надеемся, что система, предложенная нами, будет принята. И тогда автомобили, возраст которых свыше 30 лет, а техническое состояние соответствует всем определенным критериям, получат особые регистрационные номера. Особой будет и методика прохождения техосмотра, потому что ни один 30-летний автомобиль ни по тормозам, ни по выбросам, ни по освещению не соответствует сегодняшним требованиям, — отметил Паньковский.

Зарабатывать нельзя, рассаду возить можно

Позже Альфия Когогина поспешила заверить, что рекомендации касаются только коммерческих автомобилей.

«О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги», — приводит слова Когогиной сайт Госдумы.

Согласно данным «Автостата», каждый третий грузовик в России выпущен до 1992 года. А всего грузовых автомобилей советского производства насчитывается 1,33 млн. Самые распространенные марки этого антиквариата — ГАЗ и КамАЗ. Кроме того, аналитики насчитали более 100 тыс. легких коммерческих автомобилей времен СССР, которые по-прежнему стоят на учете в ГИБДД. В основной массе это УАЗы.

ав Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Минпромторг ранее предлагал ограничить предельный возраст коммерческих автомобилей 7–15 годами в зависимости от категории, но законопроект не дошел до Госдумы. Кроме того, глава «Соллерса» Вадим Швецов предлагал выделить из бюджета 42 млрд руб. на программу утилизации для коммерческих автомобилей. В свою очередь, представители КамАЗа заявили РИА Новости, что поддерживают меры, направленные на обновление парка грузовиков.

Запрет всё же будет, но детский

В «Группе ГАЗ» инициативу, ограничивающую сроки эксплуатации коммерческого транспорта, оценили положительно. Это особенно важно для сегмента пассажирских перевозок. Сейчас более 60% автобусов в России старше 10 лет, тогда как в Европе их средний возраст составляет 6–7. Почти 40% эксплуатируемых автобусов имеют уровень вредных выбросов, соответствующий нормам 30-летней давности.

Автобусы, перешагнувшие 10-летний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности.

ав Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— О граничение эксплуатации старой техники не может быть заменено регулярными техосмотрами, так как запас прочности старой техники снижается в 1,5–2,5 раза, и никакой техосмотр не в состоянии выявить уровень накопленного усталостного износа материалов и компонентов, который может послужить причиной отказа систем автобуса во время движения , — отметил представитель «Группы ГАЗ». По его словам, запрет на эксплуатацию старых автобусов был законодательно введен в России еще в 2013 году, но из-за лобби частных транспортных и туристических компаний он переносился и до сих пор не вступил в силу.