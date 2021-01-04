Придется походить: чего ждать автомобилистам в 2021 году

Многие нововведения в области личного транспорта, намеченные на прошлый год, были перенесены на 2021-й из-за пандемии. Кроме того, с нового года должен вступить в силу новый КоАП со значительными штрафами. Что еще ждет автомобилистов, разбирались «Известия».

Тюнинг с разрешения

Ввод в действие новых правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств, отложенный из-за пандемии, должен вступить в силу 1 февраля. Теперь автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на тюнинг и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Для этого нужно подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы из испытательной лаборатории.

Придется походить Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

После переделки автовладельцу снова придется посетить ГИБДД, предъявить сам автомобиль, протокол проверки безопасности конструкции и другие документы. Например, при установке газового оборудования понадобится декларация от производителя работ.

Разрешение на тюнинг не дадут, если выяснится, что документы поддельные, уничтожен идентификационный номер автомобиля, увеличена разрешенная максимальная масса автомобиля, установлены непредусмотренные для этой модели запчасти.

Техосмотр с фотографией

Новый порядок прохождения ТО — с фотоконтролем — вступает в силу 1 марта. Координаты пункта техосмотра с фотографией машины будут загружаться в базу данных ЕАИСТО и привязываться к диагностической карте. Фотографий должно быть две — до и после диагностики. Координаты места съемки при этом должны быть не дальше 150 м от пункта ТО.

Придется походить Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Кроме того, перед началом процедуры оператор сверит идентификационный номер машины, кузова, рамы или кабины с номером в свидетельстве о регистрации или паспорта ТС. В случае несовпадения в услуге будет отказано. Для внесения данных о техосмотре эксперт-техник будет использовать электронную подпись, а не прибегать к авторизации по аккаунту, как это делается сейчас. Процесс технического осмотра, согласно регламенту, должен будет занимать не более получаса.

Сами диагностические карты с марта будут храниться в ЕАИСТО. Информационная система сейчас как раз проходит модернизацию под присмотром МВД. Нововведение призвано бороться с продажей левых диагностических карт.

«Город» и «площадку» объединят

На 1 апреля 2021 года отложено введение новых правил сдачи экзаменов на водительское удостоверение, первоначально планировавшихся с 1 октября ушедшего года.

«Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях», — отметили в Минэкономразвития.

Придется походить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Постановление, касающееся новых правил проведения экзамена для получения водительских прав, было подписано Дмитрием Медведевым 24 декабря 2019 года.

Практическая часть объединит проверку умения управлять автомобилем на закрытой площадке и в городе. Сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно. Маршруты экзамена не будут заранее известны кандидатам в водители. Кандидат, в свою очередь, сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке. Кроме того, отменен запрет на проведение экзамена на магистралях.

Камеры проверят полисы

Проверка ОСАГО с помощью камер — еще одна постоянно откладываемая мера. Сначала причиной переноса была невозможность синхронизировать базы Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД, потом карантинные меры. Между тем система прошла тестовые испытания, а РСА запустил более мощную и производительную систему — АИС 2.0.

Придется походить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Нет проблем и с камерами, которые постепенно учатся распознавать всё больше нарушений. Например, в Москве комплексы фото- и видеофиксации штрафуют за разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень. Вполне возможно, что система проверки полисов с помощью камер начнет работать в 2021 году.

Меньше коэффициентов для ОСАГО

Не исключены новации и в области ОСАГО. Так, возможность отмены территориального и мощностного коэффициента допускал начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

«Привязка к мощности — самая большая несправедливость в сфере ОСАГО, — считает руководитель проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский. — Получается, за одну и ту же машину с разными двигателями платят разный налог».

Придется походить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмена территориального коэффициента тоже вполне обоснована. На практике он рассчитывается по месту регистрации ТС, что не мешает фактическому владельцу проживать в другом, более богатом, регионе. При этом, к примеру , в Свердловской области полис обходится в среднем в 3600 рублей, а в соседней Курганской хозяин аналогичной машины платит почти в два раза меньше.

В РСА и ЦБ действительно подтверждают возможную отмену этих коэффициентов, но точных сроков не называют.

Автомобили подорожают

С января цены на автомобили снова начнут расти из-за низкого курса рубля и возможного увеличения утилизационного сбора.

«Глядя на валютные котировки, можно предположить, что в следующем году нас ждут каскадированные подъемы цен. Помимо валютных колебаний, существует ежегодный рост стоимости автомобилей с учетом инфляции и других факторов», — считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Есть и другое мнение. Сокращение спроса должно привести к тому, что продавцы будут возвращать скидки на машины, уверена руководитель пресс-службы «Авто.ру» Валентина Ананьева.

Придется походить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Им снова придется бороться за внимание и кошелек покупателя, как было до пандемии. Это будет происходить и за счет снижения дефицита. В салоны вернулись автомобили ряда брендов, в первую очередь Lada, Kia, Toyota, Hyundai», — рассказала «Известиям» Ананьева.

Аптечка: другие бинты и пластырь

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки. Перемены несущественны: больше не нужны бинты малых размеров и стерильные бинты.

Вместо них добавлены широкие бинты и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Пластырь шириной 1 см заменили на двухсантиметровый, который, по мнению медиков, более универсален. Кроме того, как дань эпохе коронавируса в аптечку добавили две маски и две пары перчаток. Кровоостанавливающий жгут и устройство для проведения искусственного дыхания по-прежнему должны иметься на борту. Однако не стоит сразу же бежать в магазин: аптечки старого образца останутся легальными до конца 2024 года.

Электросамокаты поедут по правилам

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, моноколеса, сегвеи и тому подобные устройства обретут правовой статус к лету. Поправки к ПДД, которые разрабатывает Минтранс совместно с МВД, предлагают отправить СИМ на велосипедные дорожки. Далее по убыванию возможности использования следуют тротуар, обочина и проезжая часть — в зависимости от наличия условий.

Когда введут новые штрафы

С 1 января 2021 года должна была вступить в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях РФ. Однако объем ее доработок оказался значительным, что снова потребовало переноса сроков. Ответственность за уже предусмотренные нарушения для водителей решили не усиливать, зато добавили новые штрафы — за автохлам, мойку на газонах и парковку на детских площадках.

В статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования ввели отягчающую часть — наличие в автомобиле несовершеннолетнего. За это нарушителю грозит штраф в 50 000 рублей и лишение прав на 2–3 года. Не исключено, что в проект добавят возможность конфискации автомобиля до момента уплаты штрафа за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Придется походить Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Еще одно новшество — «обнуление» штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч, которое было зафиксировано камерой. При своевременной оплате штрафа (в течение 20 дней после постановления) история автомобилиста остается чистой, то есть он не считается подвергнутым наказанию. Таким образом, при повторном нарушении к водителю не будет применяться более строгое наказание.