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Права на кредит: займы по удостоверению водителя могут узаконить в 2021-м

Упрощенная идентификация также позволит обменивать валюту и получать лотерейные выигрыши без паспорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Права на кредит: займы по удостоверению водителя могут узаконить в 2021-м
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2020-10-27 16:11:16
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Законопроект, позволяющий использовать водительские права для получения финансовых услуг, планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Если это произойдет, то в парламенте ожидают, что он будет принят уже в весеннюю сессию и вступит в силу через 180 дней — до конца 2021-го. С помощью водительского удостоверения граждане смогут в том числе обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тыс. рублей, а также получать выигрыши в лотерею. В ЦБ заявили «Известиям», что поддерживают инициативу. Водительские права проще подделать, при этом проверить их подлинность труднее — поэтому полностью заменить паспорт они не смогут, считают в банках.

Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение
Документ позволят применять для идентификации при обмене валюты и денежных переводах

Микрокредит и обмен валют

Сейчас проект закона уже направлен в правительство, рассказали «Известиям» в Минэке, где разрабатывалась инициатива. В министерстве ожидают, что документ будет внесен в Госдуму в конце 2020-го или в начале 2021 года. В правительстве «Известиям» подтвердили, что получили законопроект: он будет прорабатываться в установленном порядке.

По «антиотмывочному» закону финансовые организации должны идентифицировать личность клиента перед оказанием финансовой услуги. Водительские права предлагается использовать только для упрощенной идентификации, которая доступна для ограниченного числа операций, подчеркнули в Минэкономразвития. В ведомстве привели пример: после удаленной идентификации можно оформлять потребкредит на сумму до 15 тыс. рублей, передавать участнику лотереи выигрыш до 100 тыс., а также заключать договор с негосударственным пенсионным фондом.

Права на кредит
кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кроме того, после упрощенной идентификации по «антиотмывочному» закону разрешается делать почтовый перевод до 15 тыс. и обмен валюты эквивалентом до 100 тыс. рублей, дополнил старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Он добавил, что с помощью водительских прав в будущем можно будет открыть лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг и стать участником паевого инвестиционного фонда.

Для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС, напомнили в Минэке. Законопроектом предусматривается дополнение перечня номером водительского удостоверения.

Если в конце года законопроект поступит в Госдуму, то он может быть принят уже в весеннюю сессию, заявил «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В документе, с которым ознакомились «Известия», прописано, что в силу он вступит через полгода после принятия.

Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать, — считает Анатолий Аксаков.

Права на кредит
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По словам депутата, следует двигаться в направлении «единого идентификатора» — документа, который позволит водить автомобиль, получать доступ в какие-либо помещения, оформлять различные услуги, покупать билеты на самолет. Это будет удобно и гражданам, и контролирующим организациям.

Подделать легче

Банк России поддерживает законопроект, предусматривающий возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного фактора для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица, заявили «Известиям» в ЦБ.

Законопроект согласован Росфинмониторингом, заявили «Известиям» в службе. Рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма нововведение не несет, поскольку, помимо сведений о правах, в процедуре упрощенной идентификации подлежат проверке и другие данные о физлице: ФИО, номер паспорта, обратная связь через абонентский номер, сообщили там.

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Инициатива госорганов будет интересна розничным финансовым организациям: часто люди забывают паспорт при посещении отделений, отметили в банке «Хоум Кредит». Приходится отказывать в обслуживании и терять потенциальных клиентов. Основные преимущества получат сами граждане, уверены в крымском РНКБ.

Риски при идентификации клиентов по водительским правам будут зависеть от сферы применения: подделать водительское удостоверение гораздо проще, чем паспорт, а проверить на вклейку фото не представляется возможным, так как документ заламинирован, опасается директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Возможно, для минимизации рисков добавится проверка человека через Госуслуги. Может быть, также будет применяться «Цифровой профиль», с помощью которого проверяется соответствие конкретного ФИО гражданина предъявленному водительскому удостоверению, — добавил он.

Права на кредит
Бланк водительского удостоверения
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Основная проблема, с которой могут столкнуться банки, — отсутствие единого реестра водительских удостоверений граждан РФ и, как следствие, невозможность делать автоматизированные запросы из банковских систем в этот реестр, согласен руководитель проектов СКБ-банка Альберт Усенко. Банкам необходимо обеспечить интеграцию с госсервисами по онлайн-проверке действительности документа, считают в банке «Дом.РФ». В Росбанке добавили: тогда придется дорабатывать банковское программное обеспечение, что повлечет за собой дополнительные траты.

С 2004 по 2015 год допускалась упрощенная идентификация по водительскому удостоверению при одновременном отсутствии признаков нарушений «антиотмывочного» закона, напомнили в банке «Зенит». Инициатива соответствует мировому опыту: в США и странах Западной Европы водительское удостоверение наравне с другими документами дает право на доступ к финансовым и государственным услугам, добавили в БКС Банке.

Нововведение улучшит клиентский опыт, считает президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, а со временем Россия придет к единой государственной системе идентификации, которая, возможно, будет завязана на биометрию.

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