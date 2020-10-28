Права на кредит: займы по удостоверению водителя могут узаконить в 2021-м

Законопроект, позволяющий использовать водительские права для получения финансовых услуг, планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Если это произойдет, то в парламенте ожидают, что он будет принят уже в весеннюю сессию и вступит в силу через 180 дней — до конца 2021-го . С помощью водительского удостоверения граждане смогут в том числе обменивать валюту, оформлять потребкредиты до 15 тыс. рублей, а также получать выигрыши в лотерею. В ЦБ заявили «Известиям», что поддерживают инициативу. Водительские права проще подделать, при этом проверить их подлинность труднее — поэтому полностью заменить паспорт они не смогут, считают в банках.

Микрокредит и обмен валют

Сейчас проект закона уже направлен в правительство, рассказали «Известиям» в Минэке, где разрабатывалась инициатива . В министерстве ожидают, что документ будет внесен в Госдуму в конце 2020-го или в начале 2021 года. В правительстве «Известиям» подтвердили, что получили законопроект: он будет прорабатываться в установленном порядке.

По «антиотмывочному» закону финансовые организации должны идентифицировать личность клиента перед оказанием финансовой услуги. Водительские права предлагается использовать только для упрощенной идентификации , которая доступна для ограниченного числа операций, подчеркнули в Минэкономразвития. В ведомстве привели пример: после удаленной идентификации можно оформлять потребкредит на сумму до 15 тыс. рублей, передавать участнику лотереи выигрыш до 100 тыс., а также заключать договор с негосударственным пенсионным фондом.

Права на кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, после упрощенной идентификации по «антиотмывочному» закону разрешается делать почтовый перевод до 15 тыс. и обмен валюты эквивалентом до 100 тыс. рублей , дополнил старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Он добавил, что с помощью водительских прав в будущем можно будет открыть лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг и стать участником паевого инвестиционного фонда.

Для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС, напомнили в Минэке. Законопроектом предусматривается дополнение перечня номером водительского удостоверения.

Если в конце года законопроект поступит в Госдуму, то он может быть принят уже в весеннюю сессию, заявил «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков . В документе, с которым ознакомились «Известия», прописано, что в силу он вступит через полгода после принятия.

— Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой . Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит ее быстро и в облегченном формате оказать, — считает Анатолий Аксаков.

Права на кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам депутата, следует двигаться в направлении «единого идентификатора» — документа, который позволит водить автомобиль, получать доступ в какие-либо помещения, оформлять различные услуги, покупать билеты на самолет. Это будет удобно и гражданам, и контролирующим организациям.

Подделать легче

Банк России поддерживает законопроект, предусматривающий возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного фактора для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица, заявили «Известиям» в ЦБ .

Законопроект согласован Росфинмониторингом, заявили «Известиям» в службе. Рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма нововведение не несет, поскольку, помимо сведений о правах, в процедуре упрощенной идентификации подлежат проверке и другие данные о физлице: ФИО, номер паспорта, обратная связь через абонентский номер, сообщили там.

Инициатива госорганов будет интересна розничным финансовым организациям : часто люди забывают паспорт при посещении отделений, отметили в банке «Хоум Кредит». Приходится отказывать в обслуживании и терять потенциальных клиентов. Основные преимущества получат сами граждане , уверены в крымском РНКБ.

Риски при идентификации клиентов по водительским правам будут зависеть от сферы применения: подделать водительское удостоверение гораздо проще, чем паспорт , а проверить на вклейку фото не представляется возможным, так как документ заламинирован, опасается директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

— Возможно, для минимизации рисков добавится проверка человека через Госуслуги . Может быть, также будет применяться «Цифровой профиль», с помощью которого проверяется соответствие конкретного ФИО гражданина предъявленному водительскому удостоверению, — добавил он.

Права на кредит Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Основная проблема, с которой могут столкнуться банки, — отсутствие единого реестра водительских удостоверений граждан РФ и, как следствие, невозможность делать автоматизированные запросы из банковских систем в этот реестр , согласен руководитель проектов СКБ-банка Альберт Усенко. Банкам необходимо обеспечить интеграцию с госсервисами по онлайн-проверке действительности документа, считают в банке «Дом.РФ». В Росбанке добавили: тогда придется дорабатывать банковское программное обеспечение, что повлечет за собой дополнительные траты.

С 2004 по 2015 год допускалась упрощенная идентификация по водительскому удостоверению при одновременном отсутствии признаков нарушений «антиотмывочного» закона , напомнили в банке «Зенит». Инициатива соответствует мировому опыту: в США и странах Западной Европы водительское удостоверение наравне с другими документами дает право на доступ к финансовым и государственным услугам, добавили в БКС Банке.