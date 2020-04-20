Кредит нам только снится: почему банки одобряют не более 30% заявок

Количество выданных потребкредитов снижается на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Так, по данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в России упало примерно на 13%, до 2,14 млн, к прошлогодним показателям. Ситуация усугубляется каждую неделю — если в январе–феврале этого года банки отказали по 61% кредитных заявок, то за первые две недели апреля одобряются уже не более 30% из них. Банки стали более требовательными к заемщикам, особенно к тем, кто трудится в отраслях, сильнее всего пострадавших от пандемии, — например, к таксистам, выяснили «Известия». Им отказывают не только в банках, но и в МФО. ЦБ уже принял меры для того, чтобы повысить доступность кредитов, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

За едой — в банк

По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число выданных потребительских займов в России упало примерно на 13%, до 2,14 млн, к прошлогодним показателям. В марте снижение составило 15%, уточнили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, в январе–феврале этого года банки отказали по 61% кредитных заявок против 55% за аналогичный период прошлого года. Если в марте процент отказов оставался на сопоставимом уровне (61–62%), то за первые две недели апреля одобряется не более 30% поступающих заявок на потребительские кредиты, добавил он.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал это продолжением тенденции последних лет.

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Банки предпочитают кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне, — отметил он.

В первые дни карантина — с 30 марта по 3 апреля — объем выдачи потребкредитов сократился в 3,3 раза по сравнению со средним количеством в рабочие дни марта, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

— С одной стороны, из-за режима самоизоляции прекратили работу многие торговые точки и стало сложнее потратить деньги. С другой — на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшем будущем, — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В результате многие банки, по его словам, готовы кредитовать только отдельных зарплатных клиентов.

Причем кредитные организации начали отклонять заявки заемщиков из проблемных отраслей. В частности, 14 апреля председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину решить вопрос с необоснованным отказом банков водителям такси (письмо есть у «Известий»).

— Мы попросили Банк России проверить законность таких действий. Если граждане оказались в сложной жизненной ситуации и могут подтвердить свой доход, банки должны адекватно реагировать, — сказал он.

Ранее с просьбой о помощи к депутату обратились сами таксисты (письмо также есть у «Известий»). Они рассказали, что на фоне падения спроса из-за введенных властями ограничений их доходы сократились — трудно заработать даже на оплату жилья и продуктов. Но взять потребкредит в банках также не получается, даже в случае предоставления полного пакета документов, включая подтверждение доходов. Один из обратившихся сказал, что в марте направлял заявки в четыре крупных банка, но везде получил отказ, лишь пятый выдал ссуду под 30% годовых.

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перевозки автотранспортом наравне с авиасообщением, туризмом, общепитом одними из первых попали в составленный правительством список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, с отказами банков сейчас сталкиваются работники из многих наиболее проблемных сфер деятельности. С ним согласен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Речь об официантах, работниках авиакомпаний, сотрудниках сферы услуг, красоты, ритейла, агентств недвижимости, перечислил он. Для некоторых из них трудности в получении кредита заключаются еще и в том, что часть доходов — например чаевые — они не могут подтвердить документами, отметил эксперт.

В марте объем потребительских займов превысил 1 трлн рублей. Но в апреле–мае, по оценкам Алексея Кричевского, из-за уменьшения числа платежеспособных заемщиков он сократится минимум в 1,5 раза. В токсичных кредитах не заинтересованы и сами банки.

— Под проблемных заемщиков нужно создавать дополнительные резервы, поэтому кредитование возможно только в случае принятия специальной программы ЦБ, — сказал Петр Шелищ.

Ни у заемщиков, ни у государства нет механизмов для того, чтобы заставить коммерческие банки выдавать кредиты той или иной группе клиентов, отметил партнер BMS Law Firm Денис Фролов. А ужесточение условий кредитования в кризис — стандартная практика, добавил юрист. Единственный выход для нуждающихся в деньгах граждан в этой ситуации — искать банк, наименее требовательный к заемщикам, но ставки там будут заведомо выше, отметил он.

Индивидуальный подход

В Ассоциации банков «Россия» сказали, что в последнее время, с учетом экономической ситуации, кредитные организации стали более внимательно оценивать каждого заемщика. Это делается для того, чтобы избежать проблем с невозвратом, сказал «Известиям» вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

— В условиях нестабильной экономической ситуации банки вынуждены более тщательно проверять заемщиков, поэтому количество отказов увеличилось на 20%, — добавил замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Для кредитной организации, по его словам, важно, в какой структуре работает человек — в частной или государственной. А оценка заемщиков из самых пострадавших отраслей может проводиться более строго.

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, официально банки этого не подтверждают. В Газпромбанке, «Открытии», ВТБ, Райффайзенбанке, Совкомбанке заявили «Известиям», что у них нет специальных ограничений для таких клиентов. В частности, в «Открытии» отметили, что при оценке используют методы, опирающиеся на кредитную историю, информацию о доходах и прочие данные. Отрасль, в которой работает человек, — лишь одна из переменных, подчеркнули в кредитной организации. А старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов сказал «Известиям», что вскоре будет запущена программа экспресс-кредитования индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей, в том числе таксистов.

В других крупных кредитных организациях на запросы «Известий» не ответили.

Люди, которым отказали банки, идут в микрофинансовые организации (МФО), но и там нередко получают отказ. Директор СРО «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева сказала «Известиям», что в апреле число обращений за микрозаймами выросло. Но от новых клиентов одобряется в среднем только 5–10% заявок. МФО еще в марте ужесточили скоринг (оценку кредитоспособности) и сократили долю одобряемых заявок, пояснила она.

Бывший клиент одной из МФО рассказал «Известиям», что сотрудники микрофинансовой организации обзванивали клиентов и уточняли сферу деятельности. Тех, кто работает в перевозках, турбизнесе, общепите и других наиболее пострадавших от пандемии отраслях, заносили в «стоп-лист», сказал он.

В ЦБ сообщили «Известиям», что сейчас количество отказов клиентам, которые обращаются в банки из-за снижения дохода в силу ограничительных мер, снижается. Для этого регулятор принял ряд мер. В частности, были сняты ограничения на участие предпринимателей, в том числе самозанятых, в программах льготного кредитования МСП по ставке не выше 8,5%.