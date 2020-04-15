Бизнес ждет план: что поможет спасти пострадавшие от COVID-19 отрасли

Прямая господдержка бизнеса, субсидированные ипотечные ставки, перезапуск строительного сектора и ряд других точечных решений необходимы для помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономки. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из разных отраслей, комментируя итоги прошедшего 14 апреля видеосовещания Владимира Путина с правительством. Президент обратил внимание, что в стране уже наблюдаются проблемы в сфере корпоративного кредитования, а также значительно падают ипотечные показатели. Кроме того, снизились и объемы розничной торговли. Немедицинским последствиям эпидемии коронавируса была посвящена и онлайн-встреча лидеров ЕАЭС, в которой принял участие российский лидер.

Круговорот кредитов

В ходе видеосовещания с правительством президент заявил о стагнации корпоративного кредитования, отметив, что это сигнализирует о приостановке программ по обновлению и развитию предприятий. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в России падает число новых ипотечных кредитов — а это в перспективе отразится на строительном секторе и смежных отраслях.

Сокращение кредитования в ипотечном сегменте и корпоративных займов связано с глобальной неопределённостью из-за распространения коронавируса, карантинных мер и экономической нестабильности. И простые россияне, и бизнес не спешат брать кредиты, потому что сейчас сложно оценить, смогут ли они вернуть деньги, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, на рост кредитования в ближайшее время значительное влияние окажет именно изменение экономических и эпидемиологических условий.

Э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ЦБ уже принял ряд мер для поддержки кредитования, в том числе — позволил банкам выдавать ипотеку без очной встречи с клиентом (ранее это требовалось согласно «антиотмывочному» закону), а также разрешил не ухудшать оценку кредитоспособности заёмщиков и не досоздавать резервы по ссудам для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, напомнил вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Тем не менее, количество покупаемых в ипотеку квартир в ближайшие месяцы будет сокращаться, поскольку из-за режима самоизоляции россияне не могут лично осмотреть имущество, а офисы продаж закрыты, добавил он.

Кредиты бизнесу в ближайшее время будут выдаваться преимущественно для поддержания оборотных средств и на обеспечение зарплат, ожидает Алексей Войлуков. По его словам, банки заинтересованы в льготном кредитовании — например, уже сейчас выдаются займы на зарплаты по нулевой ставке, чтобы клиенты-предприятия смогли пережить кризисные времена и в дальнейшем обслуживать все долги. Но банки, в свою очередь, нуждаются в компенсации льготных тарифов со стороны государства или ЦБ, отметил Алексей Войлуков.

При этом, несмотря на тяжёлые условия для более чем 20 сфер бизнеса, некоторые отрасли во время пандемии, наоборот, развиваются — например, сервисы доставки, фармацевтические компании и продуктовые ритейлеры, отметил Игорь Николаев из ФБК Grant Thornton. Государству следует целевым образом обеспечить выгодные условия для предприятий из этих отраслей, считает эксперт.

Э2 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Если бизнесу будет предоставлена прямая господдержка в достаточном объёме, то смягчение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ может поддержать корпоративное кредитование, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Банк России может снижать ключевую ставку (тогда проценты по кредитам будут уменьшаться и для конечных заёмщиков), а также ослаблять регуляторные меры, считает он. А для поддержки «ипотечников», по его мнению, необходимо убедить их, что механизм кредитных каникул работает исправно, и что даст отсрочку в любой сложной ситуации.

Кроме того, для восстановления жилищного кредитования банкам нужны дополнительные инструменты от государства — например, расширение программы субсидирования ипотечной ставки и формирования первоначального взноса, а также смягчение требований к риск-весам, считает замдиректора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова.

В ожидании перезапуска

В ходе совещания Владимир Путин обратил внимание на то, что объём розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно, сжался рынок, подчеркнул глава государства.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сообщили, что обсуждают необходимые меры поддержки отрасли с Минпромторгом, и часть из них уже реализована.

– Это отсрочка по уплате налогов (кроме НДС), временный мораторий на проведение контрольных закупок и плановых проверок, меры поддержки малого и среднего бизнеса, – рассказала замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дополнение к ним для поддержки ритейлеров, по ее мнению, следует ввести отсрочки по арендной плате со стороны частных арендодателей, а также компенсации торговым сетям затрат на подбор курьеров.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов обратил внимание, что в перечень наиболее пострадавших отраслей не вошла торговля непродуктовыми товарами, несмотря на резкий спад оффлайн-продаж в этой категории — от 60% до 90% по разным группам. Вместе с тем, вынужденное закрытие торговых точек и отсутствие выручки, по его словам, приводит к невозможности платить зарплату сотрудникам и рассчитываться с контрагентами.

– Мы благодарны Минпромторгу за то, что на каждом совещании поднимается этот острый вопрос для всей отрасли, в которой работают миллионы человек. Но правительство пока только осуществляет мониторинг ситуации, – добавил он.

Одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ожидаемо оказалась авиация. Количество рейсов в России на фоне ограничений из-за COVID-19 сократилось на 80% (регулярные рейсы за рубеж прекращены), трафик аэропортов упал более чем на 90%. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, основные финансовые проблемы аэропортов сегодня связаны с выплатой зарплаты персоналу (включая взносы в страховые фонды), арендой находящихся в госсобственности аэродромов и налогами на имущество. У авиакомпаний – это лизинговые платежи за воздушные суда и оплата текущих затрат на топливо и базовые услуги аэропортов. Государству следует разработать меры поддержки именно в этих сферах деятельности авиации, считает он. Пока, по его словам, реальной помощи отрасль еще не получила.

Э4 Самолеты на стоянке в аэропорту «Внуково» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

– Снижение платы за аэронавигационное обслуживание – важная мера (госкорпорация ОрВД уменьшила плату на 50% – «Известия»). Но в структуре издержек авиакомпаний навигация не самая важная расходная статья, – сказал он.

Коронавирус нанес удар и по автомобильным перевозкам (включая автобусы, такси и каршеринг), железнодорожному транспорту, портам. В инвесткомпании InfraOne ранее сообщали «Известиям», что совокупные потери предприятий транспортной отрасли до 1 мая составят более 230 млрд рублей.

В сложной ситуации и строительная отрасль. В частности, гендиректор СК «Перспектива» Михаил Иванов отметил, что для девелоперов, уже вложивших средства в санитарно-эпидемиологическое обеспечение площадок, стало неожиданностью постановление об остановке строек в Москве.

– Строительство – непрерывный технологический процесс, остановка которого несет значительные финансовые риски, - сказал он «Известиям».

Для полноценной остановки и консервации объектов нужно вложить миллиарды рублей, подчеркнул он.

Процесс приостановки работы строительных компаний, по словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, идет и в регионах. В результате страдают смежные отрасли: выпуск стройматериалов, грузовой транспорт.

Э5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перезапустить стройки в стране необходимо как можно скорее. Для этого нужно разработать дополнительные регламенты с усиленными мерами безопасности и профилактики, полагает он. В противном случае названные ранее меры поддержки отрасли (субсидирование ставок проектного финансирования, отсрочки и льготы по налогам и другие), не окажут существенной помощи.

Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов считает, что для поддержки спроса отрасли сегодня необходимы субсидированные низкие ипотечные ставки. А гендиректор директор «S.A. Ricci - жилая недвижимость» Александр Галицын добавил, что властям важно не допустить роста стоимости банковского финансирования застройщиков и резкого ужесточения требований к заемщикам.

«Пандемия как война»

Между тем, в условиях, когда пандемия COVID-19 вынудила большинство стран закрыть границы, новые технологии с каждым днем приобретают все большую значимость для международной дипломатии. На этот раз по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко в режиме видеоконференции состоялась встреча членов Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не только отметили важность объединения усилий, но и призвали остальные страны прекратить любые конфликты.

«Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», — говорится в совместном заявлении, которое было принято по итогам мероприятия.

Э6 Владимир Путин во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин во время своего выступления рассказал о готовности России делиться опытом борьбы с коронавирусом, а также о разработке вакцин и медицинских препаратов.

— Действительно, работа идет хорошо. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами, — сказал он.

Немалое внимание лидер РФ уделил вопросам, связанными с усилением кооперации между странами ЕАЭС в нынешней обстановке. Сейчас на территорию Союза для импорта социально значимых товаров — продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты — открыт зеленый коридор, уточнил Владимир Путин.

Глава государства предложил подумать о снижении или обнулении таможенных пошлин «на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей». Кроме того, он призвал в целом поддержать промышленное производство стран ЕАЭС и те секторы экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии. Речь идет, прежде всего, о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта.

Владимир Путин уверен, что методы борьбы с пандемией не должны приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли и прекращению взаимных инвестиций. Поэтому уже сейчас в рамках ЕАЭС необходимо «начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития». Для поддержки «пятерки» президент РФ допустил возможность привлечения ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития, а также Евразийского банка развития.

Э7 Посетители торгового центра в Минске, Белоруссия 6 апреля 2020 года Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Госдуме уверены, что страны, входящие в основные интеграционные объединения на постсоветском пространстве (ЕАЭС, ОДКБ и СНГ), должны приложить максимум усилий для эффективной кооперации в борьбе с COVID-19.

— Сотрудничество сейчас очень важно, поскольку эта пандемия как война. А во время войны с союзниками делятся последним. Сейчас надо отбросить все спорные вопросы в сторону, — заявил «Известиям» председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

О серьезном отношении к пандемии сообщил и белорусский лидер Александр Лукашенко, который ранее предлагал бороться с коронавирусом с помощью водки и сауны, а также рассказывал о «лечебных свойствах» тракторов. Белоруссия осталась одной из немногих стран мира, которая в нынешних условиях до сих пор не отказалась не только от футбола, но и от закрытия границ. Впрочем, Александр Лукашенко пояснил: в отношении въезжающих осуществляются все необходимые меры санитарно-карантинного характера. При этом он предложил странам ЕАЭС не закрываться друг от друга, а сохранить транспортный коридор через РФ в остальные государства организации.

Не мог Александр Лукашенко оставить в стороне и газовый вопрос. Руководитель соседней страны заявил, что в условиях пандемии цена на голубое топливо должна «быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей».

Материал подготовили: Александр Волобуев, Наталья Ильина, Дмитрий Лару, Мария Перевощикова, Евгения Перцева