Движение вспять: в апреле прогнозируют двукратное снижение спроса на ипотеку

Спрос на ипотеку по итогам апреля может снизиться на 50-60% по сравнению со среднемесячными показателями из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В числе сдерживающих факторов — ужесточение условий кредитования, в том числе отказы работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как туризм, развлечения, фитнес. ЦБ временно разрешил банкам выдавать ипотечные кредиты онлайн, но эта мера вряд ли удержит снижение спроса. Однако после завершения пандемии рынок восстановится, считают эксперты.

Показатели вниз

По итогам апреля спрос на ипотечные кредиты может снизиться на 50-60% по сравнению со среднемесячными показателями, сообщили «Известиям» в риелторской компании «Метриум».

Пандемия уже приводит к снижению доходов, а значит, популярность ипотечных продуктов в скором времени действительно снизится не менее чем на 50%, подтвердил «Известиям» руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. По прогнозам Промсвязьбанка, спрос сократится на треть.

Тенденцию подтвердил и вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его мнению, показатель будет снижаться в основном из-за того, что потенциальные заемщики не смогут лично осматривать квартиры.

— В стране действует ограничение на свободное перемещение. А квартира — это не типовой товар ежедневного потребления, который можно купить «не глядя», — отметил Алексей Войлуков.

Движение вспять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Также в числе сдерживающих факторов — ужесточение условий кредитования. По информации управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, в сложившихся обстоятельствах банки начали увеличивать сроки рассмотрения заявок. Среди причин — снижение количества сотрудников в кредитных организациях, высказала мнение руководитель службы ипотечного кредитования «Инком-Недвижимости» Ирина Векшина.

Также кредиторы стали отказывать работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как туризм, логистика и перевозки, развлечения, гостиничный бизнес, фитнес и так далее. В некоторых случаях отказ для них ставится даже по ранее одобренным заявкам , рассказала Мария Литинецкая.

— В некоторых банках уже даже подготовлены списки сфер деятельности, сотрудникам которых отказывают в выдаче кредитов. Также введены ограничения для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса, — добавила Ирина Векшина.

Банки и раньше отдавали приоритет сотрудникам крупных корпораций, а к работникам таких сфер, как фитнес или бьюти-индустрия, всегда относились более настороженно, отметил директор по продажам «Интеко» Павел Лепиш. Но сегодня в «особый» список попали и ранее благонадежные клиенты, например, представители авиакомпаний, подчеркнул он.

Кроме того, некоторые банки, как и в прошлые кризисы, сократили сроки действия одобренных кредитов до одного месяца — это время, за которое заемщик должен успеть купить квартиру (в стабильной ситуации в среднем срок составляет три месяца), рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Также некоторые кредитные учреждения перестали принимать обычные справки о доходах с работы и требуют подавать их только по форме 2НДФЛ, добавил он.

— В текущей экономической ситуации мы действительно скорректировали риск-политику и более строго смотрим на клиентов, — сказали «Известиям» в банке «Открытие».

Движение вспять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом банк не приостанавливал выдачу ипотеки работникам пострадавших отраслей, отметили в кредитной организации. О том же «Известиям» сообщили в ВТБ.

Сокращению спроса также способствует и повышение некоторыми банками ставок по кредитам в среднем на 0,5-1%, сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что часть банков увеличила стоимость ипотечных кредитов, несмотря на то, что ЦБ сохранил ключевую ставку неизменной.

В Промсвязьбанке и Райффайзенбанке подтвердили незначительное повышение процентной ставки.

— Отдельные корректировки вполне возможны и зависят от специализации конкретного банка и его бизнес-модели. Но ЦБ работает над тем, чтобы снизить затраты и нагрузку на кредитные организации, чтобы не допускать необоснованного поднятия ставок, — подчеркнул Алексей Войлуков.

Уход в виртуальность

Эльвира Набиуллина также заявила о том, что банкам временно разрешается проводить ипотечные сделки удаленно. ЦБ утвердил меры, направленные на поддержку дистанционного обслуживания клиентов, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

— Центробанк сообщил, что временно не будет применять меры воздействия по 115-ФЗ в части нарушений запрета на открытие счетов, в том числе по ипотечным кредитам, без личного присутствия, — объяснил Алексей Войлуков.

Предполагается, что утверждать документы заемщик сможет с помощью электронной цифровой подписи. Но в настоящий момент изменения в нормативные документы еще не внесены, соответственно, система онлайн- оформления ипотеки не проработана, сказала Мария Литинецкая.

— Мы ждем разъяснений ЦБ относительно порядка проведения удаленной идентификации заемщиков, — сказали в Промсвязьбанке.

В целом, это послабление позволит не откладывать на потом сделки, которые уже находятся в той или иной стадии реализации. Но при этом не сможет сдержать сокращение новых сделок, считает Алексей Войлуков.

Движение вспять Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Эффективность меры для удержания спроса на ипотеку критически низкая, поскольку он снижается из-за падения доходов населения, — высказал мнение руководитель брокерско-консалтиноговой компании «ТОП Идея» Олег Ступеньков.

Не все люди готовы осваивать ультрасовременные методы — более консервативные покупатели предпочитают отложить приобретение до окончания карантина, чтобы лично посетить офис продаж и заключить договор на бумаге, добавил генеральный директор УК «Развитие» Игорь Козельцев. Кроме того, поскольку мера предполагает наличие электронной подписи у заемщика, круг потенциальных клиентов в принципе довольно узок, указал Ильдар Хусаинов.

После завершения пандемии спрос на ипотеку восстановится, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если режим самоизоляции продлится до середины мая, рынок нормализуется к III кварталу 2020 года, считает Мария Литинецкая.

В Минстрое запрос «Известий» перенаправили в Минфин. В Министерстве финансов на момент публикации на него не ответили.