Ход жильем: риэлторы попросили снять ограничения на продажи онлайн

Бизнес попросил снять существующие ограничения на совершение сделок с жилой недвижимостью онлайн. Такое письмо крупные компании при поддержке Российской гильдии риэлторов направили в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, Минстрой и Госдуму. С копией документа ознакомились «Известия». Инициатива поможет поддержать строительную отрасль и рынок недвижимости во время карантина. За последнюю неделю спрос на дистанционную покупку жилья заметно увеличился, количество электронных авансов выросло в четыре раза, отмечают эксперты.

Карантинные обстоятельства

Рынок девелопмента переживает глобальную трансформацию, в условиях карантина возможна только дистанционная продажа квартир, сказал «Известиям» коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Однако сегодня существуют ограничения, которые не позволяют зарегистрировать немалую часть сделок по продаже жилья, отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Поэтому для помощи строительной отрасли и рынку недвижимости страны на фоне пандемии коронавируса крупные отечественные компании при поддержке Российской гильдии риэлторов направили письмо в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, Минстрой и комитет ГД по госстроительству и законодательству. Они попросили отменить ограничения для таких сделок. С копией письма ознакомились «Известия».

Летом прошлого года в России был принят федеральный закон о защите граждан от мошенников при продаже жилья с использованием электронной подписи (ЭЦП). Согласно 286-ФЗ, теперь для заключения такой сделки на вторичном рынке собственнику необходимо сначала подать заявление в Росреестр о возможности регистрации на основании документов, подписанных ЭЦП, а также обратиться в МФЦ , рассказал Ильдар Хусаинов.

Ход жильем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но риэлторы просят на время карантина отменить это обязательство и расширить полномочия компаний, которые готовы взять на себя ответственность за гарантию безопасности сделки — то есть наделить риэлторов правами регистрировать сделки онлайн. Предлагается разрешить собственникам квартир подавать заявление на дистанционную регистрацию через портал госуслуг, а также дать право сотрудникам удостоверяющих центров проверять документы и оформлять цифровые подписи с выездом на дом.

Речь идет о сделках, которые заключаются без использования ипотеки (45% от общего количества в стране), поскольку сейчас при подписании кредитного договора требуется личное присутствие заемщика в банке, отметил Ильдар Хусаинов. В первую очередь, предложенные меры нужны при продаже вторичного жилья. Впрочем, нередко и девелоперы — продавцы новостроек — тоже пользуются услугами агентов, поэтому предложенные меры помогут и в таких случаях, добавил он.

— Многие застройщики продают квартиры через свои коммерческие отделы и также могут столкнуться с ограничениями, когда покупатель не сможет физически подписать договор. Мораторий на подачу личного заявления регистрации сделки в МФЦ и оформление ЭЦП на дому позволит поддержать продажи, — рассказал «Известиям» представитель одной из крупных столичных девелоперских компаний.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, риски электронных сделок при условии передачи ответственности риэлтору минимальные.

Ход жильем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— По факту все действия, которые перекладываются с продавца на агента, будут проходить под контролем клиента — через портал госуслуг продавец сможет следить за действиями риэлтора, и в случае неблагонадежности последнего — доказать нарушение своих прав , — считает юрист.

Также Российская гильдия риэлторов готовится отправить письмо в Минэкономразвития с просьбой включить сферу риэлторских услуг в перечень наиболее пострадавших из-за кризиса отраслей экономики, сказал «Известиям» президент гильдии Арсен Унанян.

На момент публикации в администрации президента, Минстрое и ГД на запрос «Известий» не ответили.

Онлайн-бум

За последнюю неделю аналитики компании «Этажи» (работает в 106 городах России) зафиксировали четырехкратный рост количества онлайн-авансов на покупку жилья. Тенденцию подтвердили другие участники рынка недвижимости.

— Рост интенсивности запросов мы видим во всех ценовых нишах, в том числе в элитном жилье. Удаленный режим не повлиял на качество коммуникаций с клиентами. Покупатели всерьез рассматривают вариант дистанционных сделок, особенно после анонсирования введения налогов на доход от вкладов , — рассказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Доля онлайн-броней выросла на 50% за последнюю неделю, сказал коммерческий директор компании «Колди» Максим Каварьянц. Консультации и «встречи» на 100% проводятся дистанционно, отметил он.

В несколько раз выросло число как онлайн-броней, так и оплат, добавил Игорь Сибренков. Причем быстрее всего адаптировался к новым реалиям спрос на жилье комфорт-класса.

Ход жильем Фото: Известия/Николай Сиденков

Гибридная модель бизнеса с обязательным наличием онлайн-составляющей — условие успешного функционирования любой компании в будущем. Даже после разрешения ситуации с пандемией абсолютно очевидно, что многие процессы останутся в онлайне, а доля дистанционных продаж квартир будет только расти, добавил эксперт.

По словам Яны Глазуновой, показы квартир сегодня тоже проводятся в режиме онлайн. Эта услуга — естественный этап диджитализации агентского бизнеса, отметила она.

Однако, по словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, общее количество сделок и обращений клиентов за последнюю неделю снизилось . Психологическое состояние людей, озабоченных своим здоровьем и решением бытовых проблем, мешает принятию решений по таким важным вопросам, как покупка недвижимости.

Сдерживающие факторы также неопределенность, страх потерять работу и снижение уровня доходов, добавил он.

При этом застройщики пока еще не готовы снижать цены на жилье, поскольку надеются, что ситуация носит временный характер, добавил директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов. Хотя, как писали «Известия», в перспективе квартиры должны подешеветь в среднем на 10-20%.