Провалы съема: цены на аренду жилья снизятся на 15-30%

К середине мая из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стоимость арендного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может снизиться на 15–30%, в целом по России — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Причиной падения станут проблемы на рынке труда и снижение доходов квартиросъемщиков, из-за чего они будут вынуждены искать более дешевые варианты. Но если пандемия не затянется надолго, рынок может восстановиться уже к октябрю, считают эксперты.

Удар по аренде

Самое заметное снижение стоимости аренды жилья ожидается в Москве и Санкт-Петербурге — до 30%, сообщили «Известиям» в федеральной риэлторской компании «Этажи». Оно будет связано с режимом самоизоляции и общим экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В крупных городах страны цены снизятся на 10–15%. Меньше всего — на 5% — подешевеет аренда в малых городах, где и сейчас ее стоимость невысока.

Пока изменения арендных ставок минимальны — последние две недели людям было явно не до этого, отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Но очевидно, что экономическая ситуация будет усложняться, в том числе проблемы появятся на рынке труда, отметил он.

— В результате будут освобождаться те квартиры, нынешние жильцы которых больше не смогут платить по прежней цене. При этом, если у арендодателя с арендатором хорошие отношения, стоимость для него могут понизить, — считает эксперт.

Сейчас уже около трети собственников пошли на уменьшение ставки для своих арендаторов — в пределах 5 тыс. рублей. Это приходится делать ради сохранения квартиросъемщиков, многим из которым сейчас приходится нелегко. Собственники таким образом снимают риски долгих поисков новых жильцов в будущем, рассказала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По прогнозам Алексея Попова, основное снижение стоимости аренды начнется примерно через 1,5 месяца, к середине мая, если переведенные на удаленную работу сотрудники начнут возвращаться в офисы. Увольнять сотрудников дистанционно значительно сложнее, чем оффлайн, уточнил он. В Москве и Петербурге, в первую очередь, арендодателям придется отказаться от прироста стоимости, который произошел за последний год — около 10–15%, добавил аналитик.

Тенденцию подтвердил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, люди перейдут в режим экономии, а если они надолго лишатся заработной платы, им придется искать более экономичную аренду, например, объединяться в группы и снимать одну квартиру вместе. Соответственно, в городах появятся вакантные площади, считает он. Заметное снижение спроса и приведет к падению арендных ставок, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Цены на аренду однокомнатной квартиры в Москве могут сильно различаться в зависимости от района, ремонта, транспортной доступности и так далее — стоимость варьируется в среднем от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, отметил Илья Жарский.

— По нашим оценкам, снижение арендной платы в столице может составить от 15% до 30%. Такая большая вилка дана по той причине, что не все квартиры сдаются по завышенным ценам, но большие дисконты вполне возможны. В регионах снижение стоимости может быть не настолько резкое — 10–15%, поскольку цены там ниже из-за невысоких доходов населения, — считает аналитик.

По данным группы Veta, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге составляет 15–30 тыс. рублей в месяц, в других крупных региональных городах — 10–25 тыс. рублей, в малых — 7–12 тыс. рублей.

Ничто не вечно

Наблюдающаяся тенденция снижения стоимости аренды жилья — ненадолго, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Как только кризис пойдет на убыль, цены начнут снова расти. Скорее всего, пик эпидемии будет пройден через несколько месяцев, поэтому и снижение стоимости аренды можно рассматривать как временное и вынужденное явление, считает Илья Жарский. Схожего мнения придерживается Алексей Попов. По его прогнозу, цены начнут восстанавливаться уже в сентябре–октябре.

Речь, скорее, идет об арендных каникулах, которые продлятся ориентировочно до осени. При этом собственники, которые летом сдадут квартиры по низким ценам, позже, вероятно, попытаются их поднять, высказал мнение директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В Москве сегодня одна из самых низких доходностей от сдачи жилья — стоимость 1 кв. м в разы выше, чем цена месячной аренды. Поэтому в пересчете на год общая сумма дохода позволяет удовлетворить только повседневные потребности владельца такой недвижимости. Для столичных арендодателей снижение ставок будет протекать крайне болезненно, поэтому при первой возможности стоимость будет повышена, отметил Илья Жарский.

Но в целом, как рассказали «Известиям» в «Авито Недвижимость», после завершения кризиса рынок аренды всё же ожидают изменения. В последние недели появилось много предложений в сегменте среднесрочной аренды, потому что люди уезжали на период карантина за город или к родственникам, а свое жилье пытались сдать. Это уже сейчас влияет на рынок, и после снятия карантина объемы предложения, особенно в крупных городах, вероятно, увеличатся, высказали мнение в компании.