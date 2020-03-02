Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. В их числе Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово и другие — список уже утвержден приказом минсельхоза региона (документ есть у «Известий»). Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки. Россиян и раньше привлекала недвижимость на юге, поэтому с запуском программы спрос на такое жилье повысится, отметили эксперты.

Под южным солнцем

Старт программы сельской ипотеки запланирован на март 2020 года, сообщили «Известиям» в Минсельхозе России. До 23 февраля ведомство принимало документы от банков, желающих принять в ней участие, уже началось заключение соглашений с ними. Практически все субъекты страны включились в программу, получено более 17 тыс. заявок от них, рассказали в министерстве. Льготная ипотека — одна из составляющих госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она была принята в мае 2019-го, главная цель — сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности. В том числе за счет создания необходимой инфраструктуры и улучшения жилищных условий на селе.

По данным ведомства, в программе могут участвовать сельские территории и поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, а также малые города с численностью населения менее 30 тыс. человек. Исключение — муниципальные образования Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Конкретные поселения, удовлетворяющие общим требованиям, определяют сами субъекты, добавили в Минсельхозе.

Э2 Село Абрау-Дюрсо Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Перечень территорий, которые вошли в льготную программу сельской ипотеки Краснодарского края, утвержден приказом минсельхоза региона, сообщили в департаменте экономики и стратегического развития администрации Сочи. Документ есть в распоряжении «Известий». В программе принимают участие Россельхозбанк и Сбербанк.

–– Россельхозбанк уже активно включился в программу. Получить ипотеку можно под 2,7%. По информации, полученной от Сбербанка, запуск программы планируется в III квартале 2020 года, — отметили в администрации Сочи.

В Россельхозбанке не смогли оперативно ответить на запрос «Известий», в Сбербанке отказались от комментариев.

В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли 1687 населенных пунктов. В их числе и те, которые находятся на первой линии моря, и популярные курорты, указал директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Например, среди них станица Анапская, входящая в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

Э1 Село Лермонтово Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Одна из главных особенностей программы — то, что воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства, сказала декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Есть ограничения — льгота предоставляется только один раз. Человек, который получил жилье под низкий процент, не имеет права его продавать в течение пяти лет, даже если он закрыл кредит, отметил управляющий директор «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов.

Особое внимание потенциальных покупателей, в том числе инвесторов, обращено на южные поселения России. Заявки на покупку жилья там поступают практически из всех регионов, рассказал Ильдар Хусаинов. По мнению эксперта, с запуском программы спрос еще больше вырастет.

Недорого у города

В некоторых случаях воспользоваться сельской ипотекой можно будет в поселках, расположенных поблизости или фактически в черте крупных городов, сказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат экономических наук Алексей Яшкин.

Причем можно будет покупать не только частные дома, но и квартиры в современных жилых комплексах (ЖК). Только в пригороде Санкт-Петербурга не менее 37 ЖК подходят под эти параметры. Они расположены во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах, рассказал Ильдар Хусаинов.

Э4 Репродукция картины Густава Климта на одном из домов во Всеволожском районе Санкт-Петербурга Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

По данным руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, также к границам Петербурга прилегает Бугровское поселение. В сельскую ипотеку могут войти дома в нем, считает эксперт. На запрос «Известий» в администрации Ленинградской области оперативно ответить не смогли.

–– Интерес к этим районам как у самих петербуржцев, так и у жителей других городов, планирующих переезд в Северную столицу, вырос кратно, –– добавил Ильдар Хусаинов.

Также на территориях спутников крупных городов такую ипотеку будут оформлять для строительства дач с возможностью круглогодичного проживания, считает Алексей Яшкин. Еще одна возможность — строительство жилья в целях дальнейшего инвестирования.

— С учетом того что цены на готовое жилье в настоящий момент невысоки, при низкой ипотечной ставке инвестирование на среднесрочный период может принести неплохой доход, — пояснил он.

Э3 Суздальские озера в Выборгском районе Санкт-Петербурга Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Согласно данным программы «Комплексное развитие сельских территорий», всего к 2025 году планируется улучшить жилищные условия около 200 тыс. семей по всей стране.

В регионах похожие проекты в рамках программы по развитию сельских территорий разрабатывались и ранее, однако в значительно меньших масштабах. В частности, в Белгородской области год назад власти начали пилотный проект по спасению исторических хуторов и сел: желающим переехать туда предоставляли кредит в 3 млн рублей по льготной ставке в 3% годовых. Однако тогда речь шла лишь об одном «пилотном» населенном пункте.