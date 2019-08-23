Вышли на жилплощадь: ипотека для молодых поставила рекорд

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ. В банках подтвердили рост интереса молодежи к займам на жилье, подчеркнув, что требования к претендентам на кредит стали лояльнее. По мнению экспертов, показатель иллюстрирует изменения в портрете поколения: россияне стали больше доверять финансовой системе и ощущать свою профессиональную востребованность. Однако пик жилищного кредитования уже прошел — по итогам июня 2019-го темпы роста ипотечного портфеля банков демонстрируют замедление.

Ипотека молодеет

За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ. Замминистра связывает такой рост интереса со снижением ставки по кредитам — по итогам 2018 года в среднем она составила 9,56%. Он добавил, что для молодых семей с двумя и более детьми действует льготная программа кредитования под 6%. Кроме того, на улучшение жилищных условий разрешается направить материнский капитал.

В Минфине сообщили, что не располагают информацией о возрастном распределении ипотечных выдач. Однако там отметили: семьи, в которых с начала 2019 года родился третий ребенок, в частности, могут потратить 450 тыс. рублей маткапитала на погашение любого жилищного кредита.

В крупнейших российских банках рассказали «Известиям», что доля заемщиков до 30 лет увеличивается, а их средний возраст — снижается. Большая часть ипотечников — семьи с детьми со стабильным доходом. Новое поколение осознанно подходит к приобретению и обслуживанию заемных обязательств, а также стремится к положительной кредитной истории, рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. В МКБ и Росбанке подчеркнули, что менее 1% клиентов среди молодых людей имеют просрочку по ипотеке. В последнее время требования к молодым заемщикам на рынке ипотеки стали более лояльными: во многих банках продукт выдается с 21 года и со стажем всего от 12 месяцев, отметил управляющий директор Абсолют банка Иван Любименко.

За более чем 20 лет развития жилищного кредитования в России количество банков, предоставляющих ипотеку, увеличилось с нескольких организаций в 2000-м до 359 в 2019 году, следует из исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова. За это время в три раза снизились процентные ставки: в начале 2000-х они доходили до 30%, а сейчас — в среднем 10%. Требования к первоначальному взносу также снизились примерно с 40–50% до 20%.

Живи сейчас — плати потом

Рост доли заемщиков младше 30 лет связан в равной степени с улучшением кредитных условий и с развитием льготных программ, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Кроме того, в последнее время молодые люди стали более востребованы на рынке труда, а уровень их зарплат постепенно приближается к доходам более старших поколений, отметил он. По словам Максима Маркова, в последнее время российская молодежь отходит от советской логики «накопи и купи» к западной — «живи сейчас, заплатишь потом».

За 15 лет среднестатистический покупатель квартиры в кредит помолодел с 40–42 лет в 2004 году до около 30 в 2019-м, согласился президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Он уверен, что этот тренд будет поддерживаться, поскольку молодежь делает выбор в пользу проживания отдельно от родителей, но не хочет отдавать деньги арендодателям.

PR-менеджер из Москвы Наталья Стрельцова рассказала «Известиям», почему решила взять ипотеку в 23 года на 20 лет. Стереотип относительно того, что съемная квартира экономит время, потому что всегда можно найти вариант рядом с работой, не оправдывается, поскольку на самом деле найти хороший вариант по приемлемой цене в нужном районе сложно и долго, считает она.

— Лучше отдавать часть своих расходов на то, что потом станет твоим и перейдет твоим детям, чем за воздух. Если я потеряю работу, то смогу сдавать квартиру и ездить на собеседования из родительского дома. Также стоит помнить, что в 60 лет у меня, скорее всего, уже не будет хорошо оплачиваемой работы, а снимать квартиру придется, — пояснила Наталья Стрельцова.

По ее словам, проценты по ипотеке — это плата за свободу, потому что жилье можно перестраивать и использовать по-своему, ни с кем не советуясь, или сдать в аренду.

Стремление молодых людей взять кредит на квартиру — положительный сигнал, он говорит о стабильности жизни в России и уверенности заемщиков в своих профессиональных навыках, считает профессор РАНХиГС Любовь Храпылина. С другой стороны, способность взять крупный кредит до 30 лет, не имея большого опыта работы, отражает авантюризм и инфантилизм, свойственный молодежи, отметила Любовь Храпылина. По ее словам, в последнее время банки ведут слишком агрессивную рекламу ипотечных продуктов, умалчивая о рисках: это делает банковские продукты модными.

Однако в 2019 году жилищные займы прошли стадию ажиотажа, констатировал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По итогам июня темпы роста ипотечного портфеля банков демонстрируют замедление до уровней ниже 22% против пиковых темпов увеличения конца 2018-го. По словам эксперта, среди причин охлаждения этого сегмента — удовлетворение отложенного спроса населения, стабильно отрицательная динамика доходов населения, повышение ставок в начале года. С учетом этих факторов темпы роста ипотечного портфеля в 2020 году могут замедлиться до 12–17%, уверен он.