Отпуск с обременением: каким регионам нужны ипотечные каникулы

Дольше всего ипотеку выплачивают жители шести регионов — это Калмыкия, Тыва, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым и Мордовия. У заемщиков из этих республик кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат и ожидается большой поток заявлений на ипотечные каникулы. Об этом говорится в прогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Однако ждать массового спроса на программу отсрочки платежей в целом по стране не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Заемщики предпочитают как можно быстрее закрыть кредит, который висит над ними дамокловым мечом. Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить банку в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Каникулы как спасение

Первыми уйти на ипотечные каникулы могут жители Калмыкии, Тывы, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыма, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Специалисты РЭУ рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2 — показатели внутри интервала считаются оптимальными. Однако в некоторых регионах коэффициент ниже или выше этого диапазона.

Значения, превышающие отметку в 98,2, говорят о высокой вероятности невыплат и, соответственно, того, что заемщики будут использовать ипотечные каникулы. Так, например, жителям Калмыкии, Ингушетии и Тывы, чтобы расплатиться по своим финансовым обязательствам, в среднем требуется 235, 190 и 158 месяцев соответственно (от 13 до почти 20 лет). Эксперты РЭУ прогнозируют, что банки республик столкнутся со значительным потоком заявок от граждан на предоставление отсрочки платежей. Также коэффициенты выше 98,2 зафиксированы в Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии.

Именно в этих субъектах жилищные кредиты в наименьшей степени обеспечены доходами — с учетом средней суммы кредитов и ежемесячного платежа, пояснил «Известиям» один из авторов исследования, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков.

Самый низкий риск ухода на ипотечные каникулы — в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Кировской и Брянской областях, а также в Москве, отмечается в докладе РЭУ. Эти регионы — лидеры России по уровню заработных плат, пояснил заместитель председателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин. По его словам, на Чукотке, в ЯНАО и НАО она в среднем достигает до 105 тыс. рублей в месяц. При этом размер ипотечного кредита в этих регионах обычно составляет 2–2,5 млн рублей. Статистика прошлых лет демонстрирует, что жилищные займы выплачиваются в среднем за 5,5 года, отметил Андрей Люшин.

«Известия» спросили администрации Калмыкии, Тывы, Крыма, Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, ожидают ли они большой поток заявлений на предоставление ипотечных каникул от граждан. Ни в одном из этих регионов не ответили на запросы.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным Центробанка на 1 апреля, россияне должны банкам 6,7 млрд рублей по жилищным кредитам (в эту цифру входят и общая, и просроченная задолженность). Больше всего ипотеки — у жителей Центрального федерального округа (2 млрд), меньше всего — у заемщиков из Северо-Кавказского ФО (152 млн).

Справка «Известий» Закон об ипотечных каникулах был принят в этом году. Воспользоваться отсрочкой по платежам заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут начиная с 31 июля. Каникулы предоставляются на срок до полугода при потере кормильца, временной нетрудоспособности в течение двух месяцев, при инвалидности I и II групп, а также если произошло снижение семейного дохода более чем на 30%. При этом сумма кредита не должна превышать 15 млн рублей, а ежемесячные платежи — 50% от дохода заемщика. Также в ипотеку должно быть взято единственное жилье. Заемщик может выбрать — временно не платить по кредиту или уменьшить размер ежемесячного платежа.

Дамоклов меч

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в Калмыкии в январе и феврале не превысила 25,7 тыс. рублей, указала руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Не могут похвастаться высокими заработками также и в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии — там доход немногим превышает 25 тыс. Чуть лучше ситуация обстоит в Крыму и Тыве, где в среднем зарплата достигает 28 тыс. и 36 тыс. рублей соответственно.

Еще один фактор, который объединяет часть этих регионов, — высокий уровень безработицы, отметила Катя Фенкель. Со ссылкой на данные Росстата она отметила, что в Калмыкии этот показатель составляет 8,5%, в Ингушетии — 26,3%, в Кабардино-Балкарии — 11,8%, в Тыве — 12,9% (по стране — 4,8%).

Средняя стоимость квадратного метра в этих регионах варьируется от 30 до 65 тыс. рублей за квадратный метр, а цены на жилье достигают 1,5–2 млн рублей, отметил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По его словам, среднемесячный платеж по ипотечному кредиту достигает 20–25 тыс. рублей, что практически равно средней зарплате в этих республиках. Поэтому в указанных регионах просрочки по жилищным кредитам случаются значительно чаще, чем в других, и, следовательно, можно ожидать, что здесь ипотечные каникулы будут востребованы, сказал эксперт.

Ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем временем в банках потока заявок с просьбой на время отложить выплаты по жилищному кредиту не предвидят. Ипотечные каникулы актуальны для небольшого количества клиентов в определенной жизненной ситуации, поэтому не ожидается значительного интереса заемщиков к этой инициативе, отметила руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. В таких случаях кредитная организация всегда идет навстречу клиенту, продолжила она.

Сегодня ипотечники стремятся закрыть кредит, висящий над ними дамокловым мечом, досрочно, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Поэтому, по его словам, массового спроса на ипотечные каникулы ждать не стоит.

Ипотечные каникулы — не новшество. Многие банки начали применять подобные механизмы в индивидуальном порядке еще в кризисных 2008–2009 годах и продолжают до сих пор, напомнил Геннадий Николаев. Например, они предлагают своим клиентам провести реструктуризацию долга — снизить ежемесячный платеж и при этом увеличить срок займа. Также можно прибегнуть к рефинансированию. Однако теперь ипотечные каникулы будут закреплены законодательно, и банки уже не смогут отказать заемщику.