Ипотеке — час: президент рассчитывает на скорое снижение ставок

С учетом снижения инфляции до конца года должны уменьшиться и ставки по ипотеке. Об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил президент Владимир Путин. Согласно майскому указу главы государства, к 2024 году стоимость жилищных кредитов для семей со средним достатком должна составлять менее 8%. По данным ЦБ, в июне средневзвешенная ставка по выданной ипотеке была на уровне 10,28%. Уже к концу года она может снизиться до 9,5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты из топ-30 российских банков.

Новые правила

Разговор с председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным Владимир Путин начал с вопроса о переходе строительной отрасли с 1 июля на новую систему работы с использованием эскроу-счетов.

— Знаю, что ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идет эта работа? Давайте с этого начнем, — предложил президент.

Глава ВТБ рассказал, что в банке уже открыто около 1,5 тыс. эскроу-счетов на сумму свыше 6 млрд рублей. До конца года появится уже 25 тыс. счетов, прогнозирует он. Также Андрей Костин отметил активную работу с застройщиками по системе проектного финансирования.

— Здесь уже у нас открыто 1,8 тыс. счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей у нас в работе, — доложил он. — То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета. Поэтому работа идет, и, что мне кажется позитивным, мы видим, что это не приводит к удорожанию строительства.

«Ипотека чувствует себя хорошо»

Отдельное внимание Владимир Путин уделил вопросу ипотечного кредитования. Еще в послании Федеральному собранию в феврале глава государства поручил правительству и Центробанку постепенно двигаться в сторону снижения ставок — сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, как это отмечено в майском указе. Кабмин должен к 2024 году обеспечить для семей со средним достатком возможность взять ипотеку со ставкой менее 8%.

Андрей Костин заверил российского лидера, что «ипотека чувствует себя хорошо». Он отметил, что ипотечный портфель банка составляет 1,5 трлн рублей.

— За первое полугодие он прирос на 300 млрд — это 120–130 тыс. новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом, — уточнил глава ВТБ.

Он отметил, что средняя стоимость ипотеки в банке в июне составила 9,9%. ЦБ начал снижать ключевую ставку (в конце июля она уменьшилась до 7,25%), таким образом, учитывая эту тенденцию, а также прогнозы, Андрей Костин предположил, что «ставки пойдут вниз до конца года».

— Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции, — отреагировал президент.

— Вы нам поставили эту целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать, — заверил главу государства Андрей Костин.

В июне 2019 года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 10,28%, следует из статистики ЦБ. Уже к концу года она может снизиться до 9,5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты из топ-30 российских банков. Оптимизм относительно стоимости ипотеки основывается на ожиданиях по снижению ключевой ставки Банком России уже осенью, а также по дальнейшему ослаблению денежно-кредитной политики, пояснил «Известиям» директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Уже в 2020 году средние ставки на ипотечном рынке могут снизиться до 9%, ожидают в опрошенных «Известиями» кредитных организациях, в том числе в Промсвязьбанке и Райффайзенбанке. Там считают, что такими темпами достижение целевого показателя в 8% до 2024 года, в соответствии с майскими указами президента, вполне возможно. Но только при отсутствии внешних шоков и дальнейшего усиления санкционного давления, а также при сохранении долгосрочного тренда на снижение инфляции, считают в банке «Санкт-Петербург».

Планы ЦБ снизить ключевую ставку до нейтрального уровня (6–7%) означают возможное уменьшение стоимости ипотечных кредитов уже в 2019 году до 8,5%, полагает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, на среднюю ставку влияют различные льготные программы — например, для многодетных семей или военнослужащих.

С 2013 года рынок ипотечного кредитования вырос примерно в шесть раз — до 6 трлн рублей, что составляет около 6% ВВП, отметил Денис Домащенко.

Не достигли «точки кипения»

Во время беседы с главой ВТБ Владимир Путин также обратил его внимание на проблему потребительского кредитования. Андрей Костин заверил главу государства, что «точка кипения» в этой сфере еще не достигнута и банк усилил контроль за этим направлением.

— Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка (тогда задолженность населения перед банками достигла пиковых показателей. — «Известия»). Конечно, никто не хочет повторения этого, — отметил он.

Банки, которые занимаются потребительским кредитованием, должны думать о том, чтобы не доводить граждан до экстремального состояния, указал, в свою очередь, Владимир Путин.