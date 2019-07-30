С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью

Средняя обеспеченность населения России жильем увеличится к концу 2024 года на 2,5 кв. м — до 27,6 кв. м. на человека. Это почти в полтора раза больше, чем в 1995-м. Но от некоторых развитых стран мы по этому показателю пока отстаём — в Германии он составляет 39 кв. м., в США — 70. Расчеты приведены в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года. «Известия» ознакомились с документом. Недостаточно высокие доходы россиян пока не позволяют им активно улучшать свои жилищные условия, уверены эксперты. Исправить ситуацию поможет более динамичное расселение ветхих и аварийных домов.

Догнать США

Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Банка России за июль 2019 года. «Известия» ознакомились с документом. Нынешний уровень обеспеченности населения жильём в нашей стране выше, чем в ряде других государств. Например, в Японии он составляет 16 кв. м. на человека, в Бразилии — 19 кв. м, в Турции — 17 кв. м. Хотя, например, в Германии и Франции — 39 кв. м., в США — 70 кв. м., в Канаде — 76 кв. м. В ЦБ отказались от дополнительных комментариев.

Национальный проект «Жильё и городская среда» разработан на период с 2019 по 2024 год. Он предусматривает увеличение масштабов строительства и развитие ипотеки. За шесть лет ежегодный объём ввода жилья должен вырасти более чем на 30%. В итоге к 2024 году он увеличится до 120 млн кв. м. В документах ЦБ сказано, что таких объемов в России не было никогда, последние рекорды достигались в советские времена. В 1980-е годы возводилось более 70 млн кв. м в год на фоне развития жилищно-строительных кооперативов. Эти рекорды были побиты в 2014–2015 годах, после чего объемы ввода жилья стали снижаться. В 2018-м построили 75,3 млн кв. м, что на 4,9% меньше, чем в 2017 году и на 6,1% меньше, чем в 2016-м.

В пресс-службе ДОМ.РФ «Известиям» сказали, что за счет реализации нацпроекта жилищный фонд вырастет до 4,3-4,4 млрд кв. м. В перспективе обеспеченность населения увеличится до 29–30 кв. м. на человека, что примерно соответствует уровню стран Восточной Европы. Для стимулирования спроса предусмотрено дальнейшее развитие ипотечного рынка, в первую очередь за счет развития облигаций с ипотечным покрытием, подчеркнули в компании.

Ипотека не поможет

В последние три года наблюдается отрицательная динамика строительства многоквартирных домов. Это связано с последствиями кризисных явлений в этой сфере в 2014–2015 годах — когда спрос со стороны покупателей снизился, кредиты для застройщиков подорожали и стройматериалы также увеличились в цене. Это происходит на фоне высоких темпов роста ипотеки, превышающих 20% в год. Поэтому само по себе ипотечное кредитование не способно обеспечить рост объёмов ввода многоквартирных домов в предстоящие годы, сказано в аналитической записке ЦБ.

«Форсированный рост ипотеки может привести к быстрому исчерпанию потенциала спроса на покупку жилья на первичном рынке в ближайшие 7–9 лет», — говорится в документе.

В пресс-службе компании «Миэль» «Известиям» сказали, что увеличить обеспеченность населения квадратными метрами можно не только за счет частных застройщиков, но и за счет расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, но в этом случае должно подключиться государство. При этом существующий темп должен быть увеличен, уверены в компании. Уровень благосостояния граждан пока не позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

В аналитической записке ЦБ сказано, что в 2015 году ветхий и аварийный жилищный фонд составлял 88 млн кв. м, что при равномерном расселении в течение шести лет потребует строительства нового жилья объемом 15 млн кв. м в год. Более чем в четверти регионов доля ветхого и аварийного жилья превышает 3% фонда, а в некоторых субъектах — 10%. Там программы расселения могут стать значимым источником спроса на новые квартиры.

Кроме того, «значительные усилия необходимы для оздоровления строительной отрасли, повышения ее финансовой устойчивости и кредитоспособности», отмечено в документе Банка России. Среди способов достижения этого результата — уменьшение регуляторной нагрузки и облегчение доступа застройщиков к инфраструктуре.

Всем за город

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что проблема не очень высокой обеспеченности россиян квадратными метрами обусловлена несколькими факторами. Основная причина, по его мнению, кроется в низких доходах населения, которое сейчас не готово активно улучшать свои жилищные условия. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во II квартале 2019 года снизились на 0,2%, правда, в 2014–2017-м они падали сильнее. В 2018 году этот показатель продемонстрировал рост в 0,1%.

— Более того, у нас плохая наследственность, мы вышли из социалистической, плановой экономики. Для нас в первую очередь важно отдельное жилье, а уже во вторую — его размер, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Если мы сохраним текущие темпы развития экономики и прироста строительства, то уже следующее поколение сможет рассчитывать на расширение жилплощади в существенном объеме.

По словам Игоря Николаева, также нужно учесть, что в России в первую очередь развиваются крупные города, а урбанизация не предполагает больших площадей на одного человека. Хотя движение граждан из мегаполисов в собственные дома за городом уже началось.

В Минэкономразвития не стали отвечать на запрос «Известий», переадресовав его в Минстрой. Там на момент публикации ответа не предоставили.