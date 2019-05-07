Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома

Кемперы, автодома, экодома — в США есть множество версий мобильного жилья. Для одних это способ экономии, для других — комфорт в путешествиях — выбор зависит от запросов и кошелька. Популярны они и в Европе, а вот россияне пока лишь присматриваются к жилью на колесах. В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».

Новые бидонвили

Рынок мобильного жилья в Америке развивается уже давно, поэтому выбор там широк. В этот сегмент входят и дома-прицепы, и автодома, и модульные конструкции. Колес у последних нет, но по сравнению с монолитными зданиями они всё равно значительно мобильнее. Как конструктор, такой дом обычно собирается на заводе, и на место привозится уже в готовом виде. Фундамент для него не нужен — опорой служат специальные блоки или сваи, поэтому установить его можно в любом месте и на практически любой поверхности. При необходимости в дальнейшем его можно перевезти на другое место.

Обычно такие дома делаются из легких и недорогих материалов. Кроме того, конструкция не относится к недвижимому имуществу и, соответственно, не облагается налогом. Для США это обстоятельство особенно важно. Часто из таких домов образуются небольшие поселения (Mobile home park). Это населенные пункты, полностью состоящие из домов-конструкторов. Налоговая нагрузка на их жителей минимальна — платить нужно только за коммунальные услуги и аренду земли, которая чаще всего принадлежит владельцу парка.

Выглядит большинство таких поселков однотипно — э то ряды одноэтажных прямоугольных конструкций, различающихся размером и формой окон, наличием или отсутствием веранды. Старый дом можно приобрести за пару тысяч долларов или вообще найти бесплатно при условии самовывоза. Правда, в таком случае велик шанс, что конструкция станет недвижимостью во всех смыслах — в силу возраста дом может просто не пережить транспортировку, разрушившись по дороге.

Основные жители трейлер-парков — не любители свободы и путешественники, а малоимущие американцы и иммигранты, желающие сэкономить. В известном смысле эти поселения — прямые наследники печально известных бидонвилей, гетто бедняков 1930-х, живших в хижинах из кусков жести, старых коробок и бидонов.

С ветерком

Другая история — дома на колесах. К ним относятся и автодома, и просто трейлеры. В большинстве случаев это способ комфортно путешествовать и не беспокоиться о том, где остановиться на ночлег. Правда, последние годы можно услышать и о том, как люди, продав недвижимость, приобрели такой дом для постоянного проживания.

Например, так поступила пара из Австралии, Клео Кодрингтон и Митч Кокс. Сначала молодые люди просто планировали отправиться в небольшое путешествие, но так вошли во вкус, что путешествуют уже пятый год и возвращаться к прежней жизни пока не думают. Фотографиями из своей жизни они делятся в Instagram. По словам молодых людей, этим же и зарабатывают.

Фото: Instagram.com/cleocohen

Подобных блогов в Сети появляется много. Все фургоны на них внутренним оформлением скорее напоминают небольшую уютную квартиру. Деревянные стены, компьютерный стол, спальное место со вторым светом, стиральная машина на кухне — стоит понимать, что всё это индивидуальные проекты или самостоятельные переделки владельцев. Стандартные автодома и фургоны большинства фирм однотипны и не слишком оригинальны. Мебель в них привинчена к стенам или полу для безопасности пассажиров, а техника — самая необходимая, чтобы не утяжелять конструкцию.

Многие автодома, которые мы видим на фотографиях в социальных сетях, в прошлом и вовсе были обычными микроавтобусами. Просто над их дизайном изрядно поколдовали новые владельцы. Часто в таких конструкциях главным образом продуман именно интерьер, а не коммуникации — не заботиться об отоплении и водопроводе путешественникам часто позволяет климат.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович Жительница автодома на территории кемпинга в парке «Сокольники»

Совместить оригинальный дизайн, уникальную и качественную отделку с продуманной системой коммуникаций можно. Но стоить это будет уже значительно дороже. На рынке есть компании, которые готовы сделать мини-дом на колесах под ваши запросы. Хайтек, ретро, кантри — варианты возможны любые, были бы средства. Стоить такой проект будет не меньше $60 тыс.

Российские реалии

Собственное производство в нашей стране пока налажено только в сфере модульных зданий. Есть ряд фирм, предлагающих приобрести дома-конструкторы, которые будут установлены в любом месте уже за несколько часов.

Пока их услугами чаще всего пользуется бизнес. «Это может быть бизнес любого уровня — от мелкого, владельцам которого требуются павильоны и сельскохозяйственные ангары, до крупных нефтегазовых компаний, которым необходимо расселить рабочих на удаленных объектах на непродолжительный срок», — рассказывает «Известиям» Алексей Чудаков, генеральный директор ГК «Подрядчик».

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович Трейлеры, припаркованные на территории кемпинга в парке «Сокольники»

Размещение в жилых модулях людей может быть, по словам эксперта, вполне комфортным, но лишь на короткий срок. «Типовые планировки предполагают всё необходимое, чтобы вахтовик чувствовал себя так же, как дома. При необходимости составляется индивидуальный проект с учетом дополнительных пожеланий заказчика. В качестве дачного домика модульные здания тоже вполне реальный, приемлемый вариант, но если мы хотим постоянное жилье по быстровозводимой технологии, то могут возникнуть сложности, — считает Чудаков. — Например, построили вы себе модульный дом, и, когда ходите по второму этажу, внизу потолок трясется. Так будет, потому что здесь нет бетонных перекрытий, это не полноценный, а временный объект строительства, к нему совершенно другие требования, и это надо учитывать».

Появлению в России трейлер-парков как бюджетных жилых районов мешают и климатические условия. «Для большей части России температура зимой минус 20–30 — это норма. И если в США достаточно 50 мм утеплителя в сэндвич-панели, то у нас нужно минимум 150! В итоге, если мы будем делать такие дома, это не дом, это танк получится. Так что понятно, что стоить он будет уже не как американский «картонный» фургончик», — объясняет специалист.

Сложно приходится в наших условиях и автодомам. Они подразумевают автономность — путешественник обеспечен и водой, и светом, и теплом, но работает всё это лишь при наличии в пути нужной инфраструктуры. Например, использованную воду нужно куда-то сливать, а чистую откуда-то доливать.

Отдельную проблему создают и дороги. Их автодом переживает тяжелее прочих автомобилей. «Если на легковушке небольшие кочки еще «проглатываются» подвеской и задницей, в доме на колесах всё еще как чувствуется. А в пассажирском отсеке даже нет ремней безопасности, не предусмотрены — там же удобные диваны», — делится своим опытом на форуме пользователь Александр Беленький.

Дом_на_колесах Автодом на базе ГАЗ-3302 «Газель» на выставке транспортных средств повышенной проходимости «Вездеход» в международном выставочном центре «Крокус Экспо» Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Осложняет путь и то, что такой транспорт нельзя отнести ни к быстрым, ни к маневренным средствам передвижения. «Для машины «крейсерские» 100 км/ч — предел, она очень валкая. Из-за большого трафика из грузовиков скорость падает еще больше, приходится плестись за ними. Обгоны на такой машине — вещь и опасная, и неудобная. Другое дело, когда ты встал где-нибудь в Америке на трассу, и пилишь себе с постоянной скоростью», — рассуждает путешественник в своем блоге.

Тем не менее примеры тех, кто смог перейти на «вольный» образ жизни, есть и у нас. Руслан — в прошлом специалист по IT. В какой-то момент лишившись работы, он решил, что хочет профессионально заниматься туризмом. Благодаря вновь выбранной профессии, мужчине довелось ездить в разных автодомах. Как и другие путешественники, он пришел к выводу, что заграничные модели к российским условиях приспособлены крайне плохо. Тогда Руслан решил построить автодом самостоятельно, а об основных этапах работы рассказывал в блоге. Раковина, биотуалет, душ, стиральная машина, плита, кровать — на небольшой площади он смог поместить всё необходимое.

Теперь своим примером Руслан хочет показать, что путешествовать по России и интересно, и безопасно. Правда, как признается он сам в одном из интервью, объективная картина пока действительно не слишком радует: « Во многих городах мне приходится останавливаться на территориях гипермаркетов, а так я становлюсь в чистом поле. Нет у нас кемпингов, нет инфраструктуры под дома. Есть прицепы, которые питаются от электричества. А где его взять? Еще нужно куда-то слить канализацию, где-то заправить чистую воду. А то, что у нас называют кемпингами, ничего общего с настоящими не имеет. Это, по сути, платные парковки. Нет никаких услуг и сервиса ».

Пока на Западе происходит бурное развитие мобильного жилья: подходящие варианты появляются и для обеспеченных оригиналов, и людей, стремящихся сэкономить, и путешественников. В Россию же мода на такие дома только начинает приходить, и прежде чем рынок среагирует, пройдет еще немало времени.