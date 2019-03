А он и RAT: западная молодежь мечтает о пенсии в 20

Финансовая свобода — да кто же ее не хочет? Другой вопрос, на что вы готовы пойти ради нее. Сможете ли откладывать 80% дохода, чтобы уволиться навсегда в 20+, 30+ лет? «Известия» изучили концепцию сверхранней пенсии и ее реальные примеры.

Многим миллениалам — тем, кому сейчас от 23 до 38, — идея долгой успешной карьеры и работы «с 9 до 6» до самой старости кажется невыносимой. То, что предыдущим поколениям виделось как успех, — карьерный рост, статусные покупки, торжественный отход от дел на седьмом десятке, — для них просто кошмарная перспектива. Поэтому концепция экстремальной экономии и последующей ранней пенсии становится всё популярнее — у нее сотни последователей в разных странах мира.

Что такое пенсия в 20

Хештеги #RAT (#RetiredAtTwenty, #RetiredAtThirty) — это не шутка. Такую цель ставят себе те, кто не верит, что пенсия — это какой-то определенный возраст.

Для тех, кто стремится пораньше отойти от дел, пенсия — это финансовая независимость, основанная на пассивном доходе. В основе последнего — капитал, заработанный за немногие, но продуктивные годы классической офисной карьеры и финансового аскетизма. Будущие ранние пенсионеры отказывают себе почти во всем, чтобы ежемесячно откладывать от 50 до 90% зарплаты.

Как стать юным пенсионером

Правила ранних пенсионеров очень просты — настолько, что они могут показаться бесполезными. Это поистине советы из разряда «легко сказать, трудно сделать». Но для кого-то они работают.

Правило 1. Зарабатывай много, трать мало.

Чем раньше хочешь выйти на пенсию, тем больше должен зарабатывать и больше сберегать. Пенсия в 20 или 30 — это для тех, кто зарабатывает ощутимо выше среднего в своем регионе.

Ранние пенсионеры не экономят «на спичках» — они знают, что этого недостаточно. Главные статьи расходов, которые подвергаются секвестированию, — самые масштабные: жилье, транспорт, еда. Впрочем и менее значительные траты безжалостно урезаются.

пенсия Фото: Depositphotos

У тех, кто хочет выйти на пенсию значительно раньше общепринятого, есть несколько разных по степени жесткости подходов к экономии. Но очевидно, что для мечтающих прекратить работать к 30 подходит только самый «хардкорный» вариант: нужно откладывать и инвестировать порядка 80% дохода.

Будущие пенсионеры крутятся, как белки в колесе: помимо основной профессии, у них часто есть многочисленные и разнообразные подработки. Некоторые сторонники финансовой независимости, впрочем, полагают, что лучше сосредоточить усилия на основной карьере, чем тратить время и силы на что-то дополнительное.

Правило 2. Инвестируй заработанное.

Мало заработать и сэкономить — нужно грамотно инвестировать. Молодые пенсионеры регулярно вкладывают нажитое в акции, облигации и другие инструменты фондового рынка. Годы вложений и рост индексов делают свою дело медленно, но верно: например, вложив в 2000 году средства в фондовый индекс S&P500, отражающий совокупную капитализацию 500 крупнейших компаний США, к 2019-му можно было получить 555% доходность. Другой вопрос, что у тех, кто мечтает выйти на пенсию не в 50 и даже не в 40, а раньше, мало времени — им приходится инвестировать в более рискованные и агрессивные бумаги, чтобы получать доходность выше и быстрее достичь целевой суммы.

пенсия Фото: Depositphotos

Еще один любимый ранними пенсионерами вариант — накопить определенную сумму, приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду. А самому снимать нечто намного более бюджетное.

Правило 3. Найди способ жить на пенсии скромно.

Когда цель — определенная сумма — будет достигнута, новоиспеченному финансово независимому придется подумать: как сделать так, чтобы заработанного хватило как можно дольше? Средняя продолжительность жизни растет, инфляция тоже не дремлет, поэтому выход один: постараться получить как можно более высокое качество жизни при меньших затратах. Для этого многие молодые пенсионеры часто переезжают в более дешевые города и страны.

Сторонники трех данных принципов сформировали обширную онлайн-группу энтузиастов, известную как FIRE — акроним для Financial Independence, Retire Early («Финансовая независимость и ранняя пенсия»). Те, кто мечтает о ранней пенсии или уже добился желаемого, собираются в тематических группах в соцсетях и на форумах, отмечают свои посты хештегами вроде #RetiredAt30. Одно из самых активных сообществ — на форуме Reddit. Участники делятся ссылками на полезные материалы, задают друг другу вопросы и рассказывают о личном опыте.

Как приходят к идее ранней пенсии

«Зарабатываю более 200 тыс. [долларов] в год. Хочу на пенсию через 1–2 года. Дело в том, что я ненавижу свою работу и сферу деятельности. Работа стрессовая, и я несчастлив. По шкале от 1 до 10 (где 1 — слегка нерадостный, а 10 — мертвый) я, возможно, нахожусь на уровне 6–7. Некоторые дни ничего, другие просто кошмар. Я не хочу искать другую работу, чтобы делать то же самое в другом месте. А ничего другого делать я не умею. Через несколько лет мне будет 40, и я не хочу провести остаток третьего десятилетия в тоске. Сам я из небогатой семьи и не могу поверить, что добился так многого и что хочу бросить всё это», — пишет анонимный посетитель форума, посвященного финансовой независимости.

пенсия Фото: Depositphotos

«Когда я получу диплом айтишника, меня будет ждать престижная работа в одном из дорогих для жизни городов. Звучит хорошо, но только в теории. На практике, одно лишь питание будет составлять процентов 30 моих расходов. Поэтому вот что я собираюсь сделать. Поработаю в таком режиме год-два, живя как можно экономнее. Потом уволюсь, найду удаленную работу и перееду туда, где можно жить на тысячу долларов в месяц. Остальное стану откладывать и выйду на пенсию в 35 лет. Не вижу изъянов в этом плане. Я ценю свободу больше вещей. Жениться и заводить детей вообще не хочу», — делится планами другой обитатель ветки про раннюю пенсию.

Сверхранняя пенсия: зачем?

Кому-то может показаться непонятным и даже глупым желание как можно скорее выйти на пенсию. У многих есть негативные стереотипы относительно «периода дожития». Традиционная пенсия ассоциируется не только с определенным снижением уровня жизни, но и со скукой и бесцельностью. Ну, так это не про раннюю пенсию. У поклонников концепций RAT и FIRE очень много аргументов за то, чтобы уволиться навсегда как можно скорее и начать жить полнее и интереснее, чем прежде.

Хорошо обеспеченная пенсия дает мобильность, о которой работающие могут только мечтать: можно переехать жить в другую страну навсегда или менять места проживания каждый год, месяц, неделю. Лишь бы хватало бюджета.

пенсия Фото: Depositphotos

Тут на помощь приходят всевозможные рейтинги лучших стран для пенсионеров — относительно недорогих, живописных и безопасных. Например, каждый год такой топ-лист составляет портал International Living, и в 2019 году список возглавила Панама.

По философии RAT и FIRE, молодому пенсионеру не возбраняется работать. Но только в свое удовольствие, и, конечно же, никаких «с 9 до 6» и ланчей в пластиковых контейнерах перед монитором. Если заскучаешь, можно создать небольшой бизнес или поработать на фрилансе, или устроиться на полставки на простую позицию ради общения. В общем, главное, чтобы труд ни в коем случае не перенапрягал тело и разум.

Многие настолько привыкают к постоянному стрессу на работе, что даже не ощущают его. Но напряжение есть и постоянно подтачивает жизненные силы. Уволившись в разгар карьеры, многие испытывают чувство словно с них сняли огромный, тяжелый груз.

Очевидно, что у пенсионеров больше времени на приготовление полезной пищи и физические упражнения. Так что окончание карьеры в молодом возрасте позволяет сделать инвестицию в собственное здоровье в полном расцвете сил.

пенсия Фото: Depositphotos

Некоторые десятилетиями лелеют в уме какой-нибудь классный проект, не имея времени реализовать его. Написать книгу, создать тематический сайт, построить дом — у ранних пенсионеров есть на всё это не только время, но и, что немаловажно, жизненная энергия и запал.

Многие люди не настолько неугомонны и не мечтают о чем-то необычном, но тратить время на работу им тоже надоело. Вместо офиса они хотят просто больше бывать дома: сесть на диван, посадить на колени кошку и перечитать, наконец, классику. Легко исполнимое желание для раннего пенсионера.

Ранним пенсионерам не грозит сужение круга общения. Наоборот, в отличие от трудяг, у них есть и время, и желание встретиться с друзьями и родственниками.

Ранняя пенсия: ничего нового?

В 1992 году была опубликована книга Вики Робин Your Money Or Your Life («Кошелек или жизнь»), в которой разъяснялась необходимость экономии и строгого бюджетирования. Сегодня 72-летняя Робин — идол миллениалов, мечтающих поскорее скопить кругленькую сумму и написать свое последнее заявление об увольнении. Но сама писательница долгое время не знала, что популярна у целого сообщества молодых людей, которые обсуждают ее книгу на тематических форумах. В 2018 году Робин раскрыл глаза случайно встреченный молодой поклонник ее теории.

Фото: Манн, Иванов и Фербер

«Невероятно. Я старшая в сообществе, о существовании которого не подозревала», — отреагировала Вики.

Чем так понравилась ее книга миллениалам? Основной идеей. Автор считает, что у любой вещи есть особая стоимость — не в денежных единицах, а во временных. Каждый доллар — это определенное количество жизненной энергии, потраченной на его зарабатывание. Так, для человека, зарабатывающего $300 в день, покупка туфель за $100 означает, что он потратил на приобретение данной пары обуви треть своего бесценного дня на земле.

Что не так с пенсией в 20?

Кому может не понравиться идея ранней пенсии? Тем, кто хорошо умеет считать деньги.

Как отмечает MarketWatch, желающие уйти на пенсию уже в 20+ или 30+ потерпят издержки упущенных возможностей: в среднем возрасте люди, как правило, зарабатывают значительно больше, чем в юности. Американская статистика подсказывает, что зарплатный пик для мужчин — 48 лет, для женщин — 39.

«Активный доход — лучшая защита от расходов на жизнь», — говорит финансовый советник Хэнк Малвихилл.

пенсия Фото: Depositphotos

Также многие эксперты считают, что сама по себе идея пассивного дохода нереалистична. «Пассивного дохода не существует, и всё, что начинается со слов «Я не хочу работать», — это проблема» , — считает предприниматель Гэри Вайнерчук, автор книги Crush It: Why Now Is the Time to Cash In on Your Passion («Добейся: пора зарабатывать на своей страсти»). По его мнению, лучший способ зарабатывать — это не упахиваться до полусмерти, довольствоваться средним доходом, много экономить и понять, что вам на самом деле нравится.

Ошибка вышла

В Сети уже немало историй о том, как ранний выход на пенсию состоялся, а затем всё пошло не так, как задумывалось.

Например, американка Гвен, едва ей исполнилось 20, решила, что уволится в 35. И планомерно шла к своей финансовой цели. Но потом девушка отчего-то решила, что может выйти на пенсию и в 27. На тот момент ей удалось скопить $190 тыс.

План был такой: купить и сдать в аренду жилье, переехать вместе с молодым человеком в более бюджетный город и почти не работать (разве что продавать поделки в интернете, вести подкаст и немного заниматься контент-менеджментом на фрилансе).

пенсия Фото: Depositphotos

Но оказалось, что управлять арендой из другого города довольно сложно, фриланс Гвен не понравился, а с молодым человеком они расстались. Девушке пришлось переехать к родителям и сделать то, что она надеялась не делать больше никогда: начать искать работу.