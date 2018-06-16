Отдыхать нельзя работать

Разве есть на свете документ приятнее взору, чем подписанное заявление на отпуск? Оказывается, не у всех мысль об отдыхе вызывает радостное предвкушение. Жители США всё чаще отказываются от законного права забросить работу на пару недель. В начале сезона летних отпусков портал iz.ru ищет корень проблемы, а также пытается представить, актуальна ли она в российских реалиях. И вообще, что будет, если взять и перестать отдыхать?

Новое исследование, проведенное британской компанией Kimble Applications (производителем программного обеспечения для автоматизации рабочего процесса), красноречиво называется No Vacation Nation. Специалисты опросили 1200 американских работников, трудоустроенных на полный рабочий день, чтобы узнать их привычки и предпочтения в отношении отпусков. Удалось выяснить, что в 2017 году 47% американцев не воспользовались всеми положенными для отдыха днями, а 21% респондентов сделали рабочей целую потенциальную отпускную неделю.

Такая ситуация вполне знакома и россиянам — многие соотечественники могут похвастаться неделями и даже месяцами накопленных несостоявшихся отпусков и отгулов. Но, возможно, у наших и у заокеанских офисных собратьев разные мотивы для того, чтобы самозабвенно гореть на работе?

Не видят повода не поработать

В качестве основных причин нежелания идти в отпуск американские участники исследования привели такие:

— Высокую рабочую нагрузку и острые дедлайны (27% опрошенных);

— Давление со стороны руководства, требующего или намекающего на неуместность отпуска (19%);

— Надежду, что рвение будет по достоинству оценено и выльется в повышение должности или зарплаты (14%);

— Страх перед кучей дел, которую придется разгребать по возвращении с каникул (13%).

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Более четверти опрошенных нервничают, составляя заявление на отпуск. При этом большинство больше переживает за «хозяйство» в свое отсутствие, прочие же просто опасаются, что документ не будет подписан.

Исследователи делают общий вывод, что основные причины отпускофобии таковы: негативное отношение руководства к отдыху сотрудников, высокая рабочая нагрузка и социокультурное давление (неодобрение праздности).

Возраст имеет значение

Двое из десяти американских работников готовы трудиться без роздыха на протяжении года, если это гарантированно увенчается карьерным ростом. Миллениалов принято клеймить лентяями, но цифры от Kimble Applications говорят как раз обратное. Люди в возрасте от 25 до 34 лет более привержены идее, что отказ от отпуска выльется в карьерные успехи: так считает четверть респондентов данной возрастной группы. А вот поколение их родителей, американцы в возрасте от 55 до 64 лет, реже готовы отказаться от отпуска ради успеха (17% опрошенных такого возраста).

Интернет всё испортил

С отпуском в наши дни есть еще одна проблема: офис сжался до размеров смартфона и работа всегда с тобой — и на пляже, и на экскурсии — в виде почтового приложения и мессенджеров. Работники признаются, что им трудно полностью отключиться от трудового процесса. При этом кто-то удаленно контролирует происходящее в офисе по доброй воле, не будучи в силах поверить, что коллеги обойдутся без помощи в течение пары недель. А кто-то и рад бы расслабиться, но начальство ждет, что и на курорте сотрудник будет доступен для связи. Практически каждый пятый проверяет, как идут дела в офисе, каждый день и почти треть отмечает, что делает это «время от времени».

Неполезные трудоголики

Пытаясь стать незаменимым, легко стать неэффективным. Сотрудники, которые не до конца тратят положенный отпуск, работают с худшими результатами, чем любители полноценно передохнуть. Об этом говорится в исследовании ассоциации HR-экспертов Society For Human Resource Management.

В том, что отпуск полезен и для сотрудников, и для компании, уверены 77% специалистов из 140 стран (с SHRM сотрудничают 250 тыс. кадровиков со всего мира). По словам экспертов, почти две трети самых блестящих в своих областях работников полностью выбирают положенные дни отпуска.

На износ

На проблему отпускофобии обратил внимание Виктор Липман, автор американского издания Forbes, который пишет статьи на тему успешного менеджмента. Для примера он привел историю девушки, которая работала менеджером по продажам в небольшой компании. Она решила взять законный недельный отпуск. По ее возвращении с каникул события превратились в офисный кошмар: руководитель указал подчиненной на рекордно упавшие показатели продаж и прозрачно намекнул, что виной стал именно отпуск сотрудницы. Расстроенная женщина стала работать за двоих, чтобы поскорее наверстать упущенное за неделю, и в итоге угодила в больницу из-за нервного перенапряжения. «Отказ в праве на каникулы — это не хороший менеджмент, а безумие», — отмечает Липман.

Покой нам только снится

Две-три недели — некогда золотой стандарт семейного отдыха — становятся непозволительной роскошью для работающих людей во всем мире. Причин того, что в наши дни стало невозможно отдохнуть «по-человечески», много.

Например, сыграл свою роль тот факт, что в семье всё чаще (по сравнению со, скажем, серединой прошлого века) трудоустроен не только муж, но и жена, и супруги вынуждены виртуозно синхронизировать даты отпусков. Это не всегда получается.

Вторая причина — в череде мировых и локальных финансовых рецессий. Кто поспорит, что двухнедельный семейный отпуск — удовольствие недешевое?

И, наконец, третий фактор — уже рассмотренный выше синдром «всегда на связи», он же — отпускофобия.

Длинный уикенд вместо отпуска

По данным U. S. Travel Association средняя длина современного американского отпуска составляет 3,8 дня. Современные работники всё чаще меняют один длинный отпуск на несколько длинных уикендов, которые проводят где-нибудь поблизости: там, куда можно доехать на машине или долететь за пару часов. Похожие идеи отпуска по душе и многим российским «белым воротничкам».

Могут ли несколько коротких побегов заметить длинные, хоть и более редкие каникулы? Возможно, медики и не согласятся, но многие психологи и коучи по вопросам счастья полагают, что длинный отпуск необязательно лучше короткого. Ведь если исчерпать все положенные по законодательству нетрудовые дни разом, ждать следующих каникул придется очень долго, и по возвращении домой осознание этого факта может надолго погрузить в уныние. И напротив, завершив каникулы длиной в уикенд, можно практически немедленно начинать планировать что-нибудь новенькое.

Как провести короткий отпуск так, чтобы подзарядиться и взбодриться на недели вперед? Советы просты.

— Не берите с собой ноутбук и временно удалите с телефона почтовое приложение. Предупредите коллег, что пару дней будете недоступны.

— Двухнедельный отпуск может быть очень разнообразным: один день — экскурсии, другой — пляж, третий — шопинг. Но если задан формат длинного уикенда, лучше выбрать всего одну главную цель.

— Заранее приготовьтесь к «жесткой посадке»: по возвращении времени на плавную раскачку не будет. Перед отъездом составьте план рабочего дня, следующего за возвращением из мини-отпуска, чтобы новые впечатления не позволили забыть об ожидающих делах.