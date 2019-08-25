Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий») . Этот показатель продолжает расти в Адыгее, Ростовской области и в Чечне — на эти субъекты также придется большое количество заявок, считают эксперты. При этом в крупнейшие российские банки в первый месяц работы механизма уже начали обращаться клиенты с просьбой реструктуризировать жилищный займ по новым выгодным условиям . Их количество пока исчисляется единицами, но у этого инструмента большой потенциал, отметили эксперты.

Ипотека шагает по стране

Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании. В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%, среди них Республика Алтай (3,43%), Карачаево-Черкесия (2,58%), Северная Осетия (2,57%), Бурятия (2,12%).

В большинстве регионов с крупной долей неплатежей этот показатель практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в трех субъектах : Чеченской Республике (2,95%), Республике Адыгея (1,3%) и Ростовской области (1,07%), отметила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова. Она считает, что именно в этих субъектах будут наиболее востребованы ипотечные каникулы.

Ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новый механизм отсрочки платежа будет пользоваться популярностью среди жителей всех 44 регионов, где доля просроченной задолженности растет, считает президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

В регионах Северного Кавказа ипотечные каникулы будут наиболее востребованы, поскольку именно там уровень зарплат ниже среднероссийского, а безработица, наоборот, высокая, объяснил руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман . Например, в Карачаево-Черкесии просрочка по жилищным кредитам составляет 2,58%, при этом средняя зарплата — около 15 тыс. рублей (в среднем по России — около 48 тыс. рублей), а безработица находится на уровне 11,8 (в среднем в стране — 4,5%), отметил он.

В субъектах, где механизм отсрочки платежей будет предположительно пользоваться особой популярностью, оперативно не ответили на запрос «Известий» о востребованности этого механизма среди жителей региона и количестве одобренных заявок на отсрочку. В ЦБ сообщили, что такую статистику пока не ведут.

Автор цитаты Закон об ипотечных каникулах позволяет заемщикам, оказавшимся в трудном положении, обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита на полгода без начисления штрафных санкций. Информация об отсутствии платежей за этот период не будет учитываться в кредитной истории, а залоговую недвижимость у заемщика изъять не смогут. Для оформления ипотечных каникул необходимо подтвердить факт потери работы или существенного сокращения ежемесячного дохода в кредитной организации. Закон вступил в силу 31 июля 2019 года.

Штучный интерес

В банках из топ-30 сообщили «Известиям», что новым механизмом отсрочки платежа интересуются единицы. Пока всё ограничивается консультациями: только каждое пятое обращение конвертируется в заявку, по многим из них приходится дозапрашивать документы , поделился директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

В УБРиР в течение августа поступило всего семь заявок из Свердловской области, а также единичные — из Челябинска, Кирова, Перми и Тюмени, рассказал директор центра качества активов банка Виктор Черванёв. Заемщики указывают потерю работы и снижение ежемесячного дохода, они просят отодвинуть платежи на все шесть положенных по закону месяцев, добавил он. В МКБ с начала августа было одобрено только шесть заявок на полную отсрочку платежей, еще несколько находятся в работе, отметил директор департамента Розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

— Судя по опыту предоставления реструктуризации жилищных замов в предыдущие годы примерно 10% из таких клиентов не возвращались в график и в результате арест на залоговую недвижимость всё-таки накладывался, — отметил Эльмар Мехтиев из НАПКА.

Ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заемщики по жилищным кредитам — социально значимая категория, рост задолженности обычно имеет общественный резонанс, поэтому государство тщательно регламентирует этот рынок: снижает уровень ставок, регулирует размер первоначального взноса, теперь оформляет ипотечные каникулы, а в перспективе, возможно, будет вводить и другие инструменты, предположил Эльман Мехтиев.

Такие каникулы задумывались как адресная мера поддержки россиян, попавших в затруднительное положение в связи с особой жизненной ситуацией, поэтому не так важно, в каком регионе они проживают, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в субъектах, где рынок только начал свое развитие: например, москвичи давно поняли, что риск по валютным кредитам не оправдан, а в ряде регионов они до сих пор пользуются популярностью.