Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей. За пять лет процентные ставки заметно снизились — с 17–20% в конце 2014 года до 8,8–9% в 2020-м. Эксперты ожидают бум рефинансирования таких займов. Уже сейчас в некоторых городах количество заявок на эту услугу выросло вдвое.

Стоит того

Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости «Этажи». В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Общая экономия россиян, получивших ипотеку в 2015–2018 годах, может быть еще больше — около 1,9 трлн рублей. Таким образом, за пять последних лет суммарная выгода ипотечников может достигнуть 2,8 трлн рублей, сказал он.

Прогнозы подтвердили и аналитики «Авито Недвижимости». Расчеты корректные, однако важно понимать, что они усредненные. Показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок, уточнили в компании.

По расчетам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, суммарная экономия от рефинансирования ипотеки, выданной в 2019 году, может составить более 600 млрд рублей. Он отметил, что чем больше срок действующего кредита, тем менее выгодно его рефинансировать. В первые месяцы основная часть платежа по ипотеке идет на выплату процентов, а не основного долга. Чем ближе к завершению срок кредита, тем большая часть взноса идет на погашение основного долга, пояснил он.

–– При рефинансировании график платежей пересчитывается и снова выплаты идут преимущественно на «компенсацию» процентов. Поэтому рефинансирование не всегда выгодно, если кредиту уже несколько лет, –– полагает Алексей Попов.

ипот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе Центробанка добавили, что рефинансирование предполагает дополнительные расходы — на услуги нотариуса, оценщика, страхование. Выгода ощутима, когда разница ставок составляет от 1,5 п.п., уточнили в пресс-службе ВТБ. При этом есть заемщики, которым сложно рефинансировать ипотеку, отметила директор по поддержке и развитию риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева. Например, те, у кого испортилась кредитная история из-за просрочки платежей.

Впрочем, есть и примеры выгодного рефинансирования «старых» кредитов.

–– К нам обращаются с ипотечными кредитами, оформленными под 11–13%. Когда мы показываем, сколько средств можно сохранить, у многих случается шок — даже при минимальной разнице в 0,7% между ставками экономия за весь период может составить от 200 тыс. до 520 тыс. рублей, –– пояснил Ильдар Хусаинов.

Он рассказал, что в начале 2015 года клиентка из Тюмени взяла 3 млн рублей под 15,95% на 25 лет. После рефинансирования срок выплат по ипотеке уменьшился на 11 лет, а экономия на переплате составила более 5 млн рублей.

–– Для кредитов, выданных, например, полтора года назад, преодолевается некий психологический барьер, когда для клиента разница в обслуживании кредита «до» и «после» уже настолько велика, что он с высокой степенью вероятности напишет заявку на рефинансирование. Сопряженные с этим затраты личного времени и издержки его не остановят, –– считают в пресс-службе Газпромбанка.

Бум рефинансирования

В декабре 2014 года банковские ставки по ипотеке взлетели до 17–20%. Они постепенно уменьшались по мере снижения ключевой ставки ЦБ и в конце прошлого года достигли 8,7–9% годовых, напомнил Ильдар Хусаинов.

Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средняя ипотечная ставка на первичном рынке составляет 8,85%, на вторичном — 9%. Поэтому в 2020 году в России ожидается бум рефинансирования ипотечных кредитов, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. При такой ставке за рефинансированием могут обратиться заемщики 2017–2018 годов, оформлявшие кредиты под 11% и выше, добавил он.

Так, уже сейчас количество заявок на рефинансирование в Петербурге выросло на 40%, в Тюмени — на 50%, в Нижнем Новгороде и Перми на треть, в Уфе и Омске — на 25%. В Москве на 40% увеличилось количество заявок на консультации по этой процедуре, отметил Ильдар Хусаинов.

Драйвером снижения процентных ставок по ипотеке, в том числе кредитам, выдаваемым на рефинансирование существующих, стало снижение ключевой ставки ЦБ, напомнили в пресс-службе Банка России. Регулятор уделяет особое внимание контролю за проведением госпрограмм по рефинансированию льготных кредитов, добавили в Центробанке.

ипот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным ДОМ.РФ, в 2019 году доля рефинансирования в общем объеме кредитования сократилась до 6,9% с 11,5% в 2018-м. В предыдущие годы она обычно не превышала 14%, напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Сейчас ставки радикально снизились, поэтому можно ожидать, что спрос на эту услугу будет возрастать, считает эксперт.

Наивысший пик обращений ожидается во втором полугодии, спрогнозировал Ильдар Хусаинов. В Промсвязьбанке уже сейчас отмечают рост количества заявок по программе рефинансирования вдвое, сказала «Известиям» руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

В пресс-службе Минстроя перенаправили запрос «Известий» в Минфин, поскольку ведомство является оператором федерального проекта «Ипотека». В Минфине на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.