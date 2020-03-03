Метры с обременением: какие квартиры выдали сиротам в Новосибирской области

Владельцы квартир в поселке Земляная Заимка Новосибирской области более десяти лет пытаются избавиться от жилья, подаренного государством. Вместе с долгожданными квартирами выпускники детских домов получили головную боль, треснутые стены и долги по коммуналке. Попытки признать жилье аварийным также успехом не увенчались: комиссии одна за другой продолжают говорить, что с домом всё в порядке. Почему никто из владельцев не заехал в государственные квартиры и что об этом думают местные власти — разбирались «Известия».

Черви под линолеумом

Более 20 человек получили квартиры в доме №5 по улице Центральная, но после подписания документов в новое жилье не въехал ни один из новых собственников. Причины просты: дом, по мнению новоселов, находился в жутком состоянии. Стены покрыты глубокими трещинами, полы вздыблены, а под линолеумом завелись черви. Изначально сиротам пообещали работу в селе, но устроить по специальности не смогли никого. Фанис обучался на мастера столярного дела и рассчитывал после выпуска начать новую жизнь в своей квартире. Вместо переезда в Земляную Заимку он решил пойти в армию, затем остался служить по контракту.

— Квартиру я получил в 2011 году, обучался в тот момент в училище. Подписали документы в Чановской администрации, поехали с другими жильцами смотреть квартиры. Видно было, что дом старый, но внутри какой-то ремонт сделан. Квартиру дали с условием, что в селе есть работа. Через год я заканчивал училище, потом меня призвали служить. Вернулся и сказал, что готов работать, а мне ответили, что можно устроиться только кочегаром в котельной за 6 тыс. рублей. Другой работы здесь нет. Не представляю, как жить на эти деньги, — рассказал Фанис.

Пока Фанис отдавал долг родине, росли и его долги перед коммунальщиками. За время его отсутствия задолженность за коммунальные услуги превысила 110 тыс. рублей.

жилье Фото: Армен Аракелов

— Я служил по контракту, сейчас он заканчивается, и я возвращаюсь в Новосибирскую область. Буду бегать по судам и заниматься этим делом. Жить в этом доме я, как и все остальные, не планирую. Сейчас нас пытаются обвинить, что работы в селе много, а мы сами отказались, потому что ленивые и запустили свои квартиры. За девять лет даже если бы квартира пустовала, она не была бы в таком диком состоянии, — добавил собственник жилья.

По его словам, замглавы администрации Землянозаимского сельсовета Евгений Фаст заселил в квартиру дедушку, который там проживает в счет оплаты коммунальных услуг.

— Когда я приезжал, у меня прорвало коммуникации, пошел на напор, и всё вышло наружу, и нечистотами затопило всю квартиру. Конечно, я хотел избавиться от этой жилплощади. Девять лет продаю, но никто не готов даже ее посмотреть, не то что купить, — посетовал Фанис.

Гиблое место

Первое время новые владельцы хотя бы раз в год проведывали оставленные квартиры, но теперь практически не заезжают. Расстояние от Земляной Заимки до Новосибирска больше 400 км.

— Когда мы подписывали документы, мне пихали бумаги еще до просмотра квартиры. Я была сонная с дороги и подписывала всё это, считай, не глядя. Меня сперва прописали в паспорте, а потом уже показали квартиру. Я была в шоке: повсюду окурки, пустые бутылки, мусор, ванная грязная ужасно, трубы перерезаны. Несколько дней пыталась всё там отмыть, — рассказала Зухра Юнусова.

По ее словам, такую квартиру невозможно продать, потому что потенциальные жильцы прекращают разговор после того, как узнают, где именно находится дом.

жилье Фото: Армен Аракелов

— Раньше там была женская консультация, даже вывеска висела. Нашли старые фотографии. Я даже готова была там жить, встала на биржу труда, и за это время мне предложили две вакансии: заниматься клумбами, но там и клумб никаких нет, или в кафе на трассе, но там часто меняется персонал. Местные говорят, что это очень плохое место, — добавила хозяйка проблемного жилья.

Сейчас, по словам владельцев, в брошенном сиротами жилье снимают комнаты неизвестные люди, которых привела местная администрация. В год за простаивающую жилплощадь нужно платить 21 тыс. рублей. Сами владельцы вынуждены снимать жилье в более крупных городах, чтобы устроиться на работу и кормить детей.

— Своей очереди на жилье я ждала больше пяти лет, а теперь не знаю, что делать с этой квартирой. У меня нет лишних денег, чтобы ее содержать. Я не могу ее ни продать, ни сдать, а счетчик капает. Там арендуют люди, которые внезапно съезжают и оставляют владельцу свои долги по коммуналке и тучу проблем. Летом там крапива росла выше моего окна, а мусор за неделю, что я прожила там, не вывезли ни разу. Воды нет, в квартире ни одной лампочки целой. Когда я получала ключи и спросила о том, что происходило в квартире, раз тут такая грязь и разруха, мне ответили, что я девочка и уберусь, — добавила Зухра.

Висит мертвым грузом

Гульнара Кравцова получала заветные ключи от квартиры незадолго до рождения ребенка. Но переехать в антисанитарию с малышом не решилась. Вместо этого она снимает жилье в другом городе.

— Собрали нас, сирот, и сказали, что вручают нам ключи. Я приехала уже с большим животом, даже не знала тогда, что можно отказаться. Мы там не жили ни одного дня. В эти квартиры забиралась молодежь, и, видимо, там они гуляли. Сколько раз ни приезжали, каждый раз убирались. К главе как ни пойдем — его нет, ни разу не застали его на месте. Года три назад приехали в квартиру, а там обрубили все батареи без нашего ведома. В квартиру влезли с балкона и всё переломали. В полиции вместо того, чтобы разбираться ,начали спрашивать, есть ли у нас долги по коммуналке, — рассказала Гульнара.

За всё время по объявлению о продаже квартиры не позвонили ни разу. И это несмотря на то, что сироты пытаются продать свои квартиры за треть от стоимости, за которую их покупало для них государство.

жилье Фото: Армен Аракелов

— Квартира висит мертвым грузом на нас. Государство дало бесплатно, чтобы мы всю жизнь за что-то платили. Хотя мы там даже не бываем. Мне с двумя детьми туда вообще ехать не за чем. Взяли ипотеку в Новосибирске. В этой деревне сдать квартиру невозможно даже в счет оплаты коммуналки. Никому это не нужно, — пожаловалась владелица жилья.

Сироты решили объединиться, для того чтобы отстаивать свои права, и обратились к местному общественному деятелю Армену Аракелову.

— Это глухое село, бывший совхоз в 20 км от районного центра. Там перспектив нет в принципе: жилье дешевеет с каждым годом. Даже за 200 тыс. рублей ничего не продать. Государство выделяет на покупку жилья для выпускников детских домов по 1,5 млн рублей, но эти халупы не стоят таких денег. Сироты приехали, пожили там от силы неделю, увидели, что работы нет и делать там вообще нечего, — рассказал Аракелов.

По его словам, балконы местами отходят от дома на 5 см. По всему фасаду есть многочисленные глубокие трещины. Помимо этого, есть очевидные проблемы с канализацией.

— Я вижу, что здесь есть обман, сиротам положено давать квартиры в домах не старше определенного года постройки. Был случай, когда начальник местного отделения Росреестра переделал документы, чтобы выдать дом за более новый, и продал квартиру, куда потом заселили сироту Марию Юрченко. У девушки там ребенок провалился в гнилой пол. Благодаря общественному резонансу добились выделения ей другой жилплощади, — уточнил общественный деятель.

В Новосибирской области проблема с обеспечением детей-сирот положенным по закону жильем остается достаточно острой. Год назад отчаяние из-за невозможности получить жилье вынудили сироту Артема Бирюкова скитаться по улицам и заброшенным домам в городе Чаны. После того как молодой человек начал вести блог о выживании на улице, к нему пришла популярность, а с ней и пожертвования от неравнодушных людей, а затем и помощь местных чиновников.

— Артем ночевал в подъездах, ему оставалось полчаса до туберкулеза, он чуть не спился. Сейчас молодой человек работает, получил квартиру и собирается поехать учиться с нового учебного года. В селе Земляная Заимка сирот больше и срок запущенный, пытались разыскать всех, но нашли меньше половины. Может, из них уже кто-то забомжевал и умер. Там пообещали работу хоть какую-нибудь, но в итоге им делать нечего. Городская администрация не может или не хочет признавать, что выдала сиротам квартиры, в которых невозможно жить, — подчеркнул Аракелов.

Состояние удовлетворительное

Глава администрации Чановского района Новосибирской области Виктор Губер рассказал «Известиям», что за десять лет с момента выдачи квартир в дом приезжало несколько комиссий, которые признали, что дом находится в удовлетворительном состоянии.

— Эти квартиры давали в 2009 году. Прошло десять лет. За это время на место выезжали и жилищная комиссия, и комиссия министерства социального развития. Мы готовы направить вам ответ этих комиссий. Заявление о плохом состоянии жилья в этом доме не соответствует действительности. Комиссии осмотрели все квартиры — они в удовлетворительном состоянии. Ремонт дома не требуется. 12 квартир приватизированы, — отметил Губер, пригрозив корреспонденту судом в случае публикации недостоверной информации.

Собственники были бы и рады избавиться от жилья, которое им досталось от государства, но его не могут изъять даже в счет погашения долгов за коммуналку. Если жилье является единственным, то за долги государство не может его забрать, пояснила член Ассоциации юристов России, партнер «Легес Бюро» Ольга Эттлер.

жилье Фото: Армен Аракелов

— Если для человека это единственное жилье, то за долги его не могут забрать. Согласно 159-ФЗ о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот, проживание в ранее занимаемых жилпомещениях невозможно, если они признаны непригодными для жилья. Для этого необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства с соответствующим заявлением. А также всем жителям нужно обратиться в комиссию при департаменте жилищной политики населенного пункта с заявлением о признании дома аварийным, — рассказала юрист.

Основная причина для признания дома аварийным — повреждение несущих конструкций здания, отмечает Эттлер. Для каменных домов ущерб должен быть выше 70%, а для деревянных, панельных и мансард — свыше 65% ущерба. Кроме того, дом могут признать непригодным по дате постройки — например, довоенные постройки без должного ремонта зачастую признаются непригодными для проживания.