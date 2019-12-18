Душ переселения: 25% граждан хотят избавиться от квартиры по реновации

Четверть переселенцев по программе реновации в Москве планируют продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра НАФИ. С исследованием ознакомились «Известия». В результате на рынке появится дополнительно 84 тыс. новых квартир, подсчитали риелторы. Это приведет к росту конкуренции среди застройщиков и, как следствие, повлияет на качество новостроек. Но цены на них вряд ли снизятся, уверены эксперты.

На продажу

Около половины (45%) переселенцев не планируют продавать полученное по программе реновации жилье, следует из опроса НАФИ. 6% респондентов хотели бы денежную компенсацию вместо квартиры. 25% опрошенных планируют сразу продать новое жилье, почти столько же — 24% — не определились с выбором.

По правилам программы, граждане могут претендовать либо на равнозначную новую квартиру, либо на компенсацию, размер которой определяется рыночной стоимостью старой жилплощади.

В программе реновации участвуют собственники 350,5 тыс. квартир. Если 25% участников выставят жилье на продажу, на рынке готовых новостроек появится дополнительно около 84 тыс. объектов, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее данным, сейчас в столице продается 8 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, а суммарно на всех стадиях строительства предложение в таких домах составляет 52 тыс. квартир.

Примерно 80% участников программы реновации на вырученные от продажи квартиры средства или компенсацию хотят приобрести новую квартиру, 11% –– коттедж. Остальные собираются потратить деньги на другие цели, говорится в исследовании НАФИ.

Мария Литинецкая считает, что часть переселенцев ожидают, что не будут удовлетворены новыми квартирами, поэтому и хотят их продать. По мнению генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, такое желание вызвано тем, что программа реновации не дает широкого выбора альтернатив. Жильцов может не устраивать район и тип дома, который им предлагается.

–– Переселенцы сравнивают предлагаемое городом жилье не только с тем, что у них было (явно хуже), а с тем, что предлагает сегодня рынок новостроек. По сравнению с ним квартиры от города всё же классом ниже, –– добавил он.

Жилье по программе реновации будут продавать и те москвичи, у которых это не единственная квартира, отметила генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина. Также намерение реализовать жилплощадь от властей может быть связано с желанием переехать, например, подальше от центра города и за счет этого приобрести квартиру или частный дом большего размера, добавила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Исполнение желаний

Программа реновации была утверждена в 2017 году, ее инициатором стал мэр Москвы Сергей Собянин. В нее вошли панельные хрущёвки 1950–1970-х годов постройки. Квартиры в них не пользуются высоким спросом, поэтому выгодно продать их довольно проблематично, отметила Анна Боим. По данным руководителя направления новостроек в «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, в настоящий момент средняя стоимость 1 кв. м в таких домах составляет около 188 тыс. рублей, за два последних года он подешевел на 3,4%, а за год — на 0,3%. Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в Москве — более 222 тыс. рублей.

Цены на пятиэтажки под снос в нецентральных районах столицы, по информации Натальи Шаталиной, составляют 120–135 тыс. за 1 кв. м. Средняя стоимость 1 кв. м в уже сданных новостройках по реновации сейчас достигает 190–200 тыс. рублей. Таким образом, благодаря программе реновации, переселенцы получат более ликвидное жилье, подчеркнула Анна Боим.

Квартиры, выставленные на продажу переселенцами, будут появляться на рынке пропорционально ходу реализации программы, которая рассчитана на 15 лет, отметила Мария Литинецкая. Ежегодно будет прибавляться примерно по 5,6 тыс. таких лотов.

По мнению Дмитрия Алексеева, застройщикам будет довольно сложно конкурировать с городом. Затруднятся продажи в ЖК массового сегмента, уточнила коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова. Повлияет реновация и на вторичный рынок — этим квартирам придется конкурировать с новым городским жильем, добавил Дмитрий Алексеев. Пока эффекта от реновации не ощущается, потому что переселение только началось, он начнет чувствоваться примерно через 1–2 года, спрогнозировала Мария Литинецкая.

В таких условиях девелоперам придется давать значительные скидки. Также застройщики будут более тщательно выбирать площадки под строительство, избегая районов с высокой концентрацией домов для переселенцев, считает Алексей Перлин. Например, большие пятиэтажные кварталы под снос находятся в районах Кузьминки и Зюзино, отметила Наталья Шаталина.

По ее мнению, чтобы привлечь покупателей, девелоперы будут улучшать качество своих проектов. Это может быть более функциональная планировка квартир, интересные красивые подъезды, необычные дворы, а также создание привлекательной инфраструктуры на территории ЖК, например развлекательных и учебных центров для детей и взрослых, уточнила Наталья Шаталина. При этом цены на жильё в столице, по прогнозам эксперта, снижаться не будут.

Исследование НАФИ –– уже второе за год –– было проведено среди переселенцев методом онлайн-опроса Computer Assisted Web Interview (CAWI). Планы москвичей на новое жилье по сравнению с осенью 2018 года практически не изменились.