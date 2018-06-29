«Участники реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года»

Чемпионат мира по футболу и программа реновации пятиэтажек сегодня являются одними из самых актуальных в Москве тем. Как подготовились стадионы? Были ли форс-мажоры при организации турнира? Нужны ли стадионам нормативы по парковкам? Когда все участники программы реновации узнают точный график переезда? Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

— В самом разгаре ЧМ-2018. Какие у вас впечатления? Как вы оцениваете работу транспортной инфраструктуры и московских стадионов?

— На каждом матче работает городской штаб, я работаю в его составе на всех матчах. Строители также находятся на стадионах на всякий случай, но никаких сбоев не было. Я специально приезжаю задолго до начала матча, прохожу по территории, смотрю, как гуляют люди. Всё работает на высшем уровне. Помимо стадиона «Лужники», это вспомогательные сооружения: центры обработки данных, пропускные пункты, инженерные сети, благоустройство. Такого уровня подготовки и качества работ, масштаба нигде в мире больше нет. Инспекторы FIFA признали «Лужники» лучшим стадионом по архитектуре трибун и обзору поля.

— Поступали какие-то замечания к строителям?

—​​​​​​​ Нас посещали больше 50 групп подразделений FIFA. Одна отвечает за поле, другая — за сиденья, третья — за обзор с трибун, четвертая — за освещение, пятая — за звук и т.д. Замечания минимальные, которые устранялись в кратчайшие сроки.

рен1 Стадион «Лужники» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Были форс-мажоры?

— Московские строители — люди опытные. Всё строительство проходило под непосредственным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, по несколько раз в месяц он посещал стройку и анализировал ход работ. Когда мы проектировали арену, то, например, заложили дополнительное пространство для прокладки разных кабельных линий: в три раза больше, чем нужно было по проекту FIFA. На практике весь этот запас был задействован. Другой пример: нам нужно было по требованию FIFA за короткий срок поставить 300 дополнительных розеток. Это же не просто — взял и прикрутил. Нужно провода протянуть до щитков. Мы их за две ночи установили.

— В интернете есть видео, как африканские болельщики собирают мусор после матча в своем секторе. А были ли зафиксированы случаи вандализма?

—​​​​​​​ Люди разные, всякое бывает. В целом всё проходит отлично, атмосфера всем нравится. Думаю, никто не ожидал, что мы так подготовимся, полагали, что помешают санкции. Сейчас британцы и немцы не скрывают своего удивления и восхищения.

— Транспортная инфраструктура выдерживает нагрузку?

—​​​​​ Мы построили мощную сеть дорог, линий метро, МЦК. В дни матчей происходит пиковая нагрузка на транспорт, но в течение 20–30 минут вся площадь освобождается. Что касается стадионов, то мы проводили тесты: 7–8 минут достаточно для того, чтобы все люди вышли с трибун. Таким образом, время покидания зрителями стадиона сократилось в 10 раз.

— Как раз во время тестового матча в прошлом году болельщики жаловались на сложности с покиданием трибун после матча на стадионе «Лужники».

—​​​​​​​ Это никак не связано с конструктивными особенностями «Лужников». Я был на том матче. Спецслужбы тестировали места прохода и задержали выход с верхнего яруса на несколько десятков минут. Люди покинули стадион моментально, а верхний ярус придержали для тестирования систем безопасности. В процессе реконструкции стадиона были построены дополнительные выходы, вся инфраструктура работает отлично. Не только в Москве, но, думаю, и по всей стране так.

— Какие объекты на территории Москвы были построены непосредственно к ЧМ-2018?

—​​​​​​ Все объекты, включая транспортные, строились для москвичей, без привязки к турниру. Построены два московских стадиона: БСА «Лужники» и «Открытие Арена». В качестве площадок для тренировок используются несколько новых футбольных полей. Получается, Москва строит физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи. — «Известия») для москвичей такого качества и уровня оснащенности, что они соответствуют требованиям FIFA и реально используются для тренировок национальных футбольных сборных на ЧМ.

рен2 Московское центральное кольцо с высоты птичьего полета Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

МЦК, дороги и метро, ТПУ «Лужники» мы строили не для чемпионата мира, а для жителей Москвы. Даже после завершения чемпионата нам должно быть хорошо, комфортно. За период с 2011 по 2025 год будет построено более 300 км наземного и подземного метро, еще тысяча километров новых дорог в разных районах города. «Зарядье» мы также строили не для ЧМ, но парк стал одним из самых популярных мест для встречи болельщиков.

— После мундиаля встанет вопрос дальнейшего использования «Лужников». Арена будет использоваться?

— Это самый сложный вопрос, поскольку клубной команды, для которой «Лужники» могли бы стать домашним стадионом, пока нет. Если она появится, будет проще. По поручению мэра будет разработан план по дальнейшему использованию стадиона. Здесь, например, кроме соревнований, можно проводить концерты. Техническое оснащение позволяет проводить самые интересные и сложные массовые мероприятия.

— Какой итоговый объем затрат по реконструкции стадиона «Лужники»?

— Стоимость работ составила 26,6 млрд рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% — превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения. Реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета.

Первоначальный проект реконструкции предполагал снос здания 1956 года. Но мэр принял важное градостроительное решение — сохранить исторический фасад, который стал визитной карточкой города.

— Натуральный газон останется?

—​​​​​​ Конечно. Это главная особенность арены.

—​​​​​​ Как ранее писали «Известия», проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) предполагает, что парковки возле стадионов должны вмещать количество машин, равное 15–20% зрительских мест. Как вы оцениваете предлагаемый норматив?

—​​​​​​ Во-первых, в городской черте нет столько пространства. Во-вторых, ни один стадион мира не способен пропустить такое количество транспорта через пункты контроля. Мировая практика —​​​​​​ блокировать подъезд автомобилей, потому что пешком люди быстрее заходят на стадион и покидают его. FIFA требует, чтобы никто на машинах не приезжал, потому что автомобили в 20 раз дольше осматриваются, чем люди: 2 тыс. машин и 40 тыс. человек. У каждого автомобиля надо проверить днище, багажник. Один человек проходит за три секунды, а машина проезжает за пять минут. Наоборот, необходимо минимизировать личный транспорт и увеличивать общественный.

—​​​​​​ Вторая тема, которую хотелось бы обсудить, касается московской реновации. Сергей Собянин пообещал переселить 10 тыс. жителей до конца года. Сколько домов планируется подготовить под эти цели?

—​​​​​​ Да, мэр докладывал об этом и президенту России. В этом году мы планировали передать под заселение 32 дома, уже сейчас передано 9, готовим еще 7 домов и до конца года планируем передать еще 16 домов для переселения участников программы реновации из 43 пятиэтажек.

—​​​​​​ Сколько на сегодняшний момент готово стартовых площадок под реновацию?

—​​​​​​ Более 230 площадок в активной фазе, больше 400 в разработке. Мы идем широким фронтом. Начнется достаточно большая волна, каждый район будет охвачен. У нас стоит задача переселить почти 1,5 млн человек по всем районам Москвы. В какой-то момент точно будет несколько тысяч площадок в работе.

рен3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

—​​​​​ Вы планируете сделать для жителей карту, план-график, чтобы все могли посмотреть, кто, куда и когда переедет?

—​​​​​​ Все участники программы реновации узнают точный график переселения единовременно до конца 2019 года. Реновация проводится на всей территории Москвы. Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки. Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно. Всё зависит от земельных участков, квартирографии и др. Это тяжелейшая кропотливая работа. Предыдущие 1,7 тыс. домов переселяли около 15 лет, а тут нужно выполнить объем в четыре раза больше. График скрупулезно прорабатывается. К осени уже будет понимание по первой волне. Нигде в мире такая программа за бюджетные деньги не реализуется. Это как ремонт без выезда из квартиры. Нужно расселить ветхие пятиэтажки без расширения границ города.

—​​​​​ Жители пятиэтажек по адресу проспект Маршала Жукова, д. 20, к. 1 и д. 22, к. 2, которые расселяются в рамках программы строительства метрополитена, жаловались членам рабочей группы по реновации на серьезные недоделки в новом доме на Карамышевской наб., д. 60. Со всеми жителями сейчас урегулирован этот вопрос?

—​​​​​​ Замечания по всем заявлениям жильцов полностью устранены. Основным аспектом при переселении граждан явился индивидуальный подход к каждому, городом были приняты все необходимые меры по удовлетворению потребности жителей и соответствию стандартам программы реновации. Основная часть жителей переселена.

—​​​​​ С какими застройщиками ведете переговоры о выкупе квартир для переселенцев?

—​​​​​ Мы со всеми ведем переговоры. Однако надо еще предусмотреть нюансы юридического оформления. Схема выкупа тоже прорабатывается.​ У нас достаточно городских площадок, надо их планомерно развивать. Если на границе районов переселения есть проекты инвесторов, мы с ними тоже будем работать. Но девелоперы не в состоянии играть ключевую роль в программе реновации.

—​​​​ Коммерческие помещения в домах реновации будут сдаваться в аренду или продаваться?

—​​​​ Скорее всего, аренда, потому что она позволяет регулировать сферу использования объектов, чтобы, например, не открылся бар рядом с детским садиком или школой. Город регулирует наполненность жилой застройки и гармоничное соотношение количества магазинов, парикмахерских, аптек и других жизненно необходимых учреждений в соответствии с потребностями жителей.

рен4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

—​​​​ Могут ли появиться отдельно стоящие паркинги в рамках реновации?

—​​​​ При необходимости в рамках программы реновации под домами могут быть размещены подземные паркинги на один уровень. Также на свободных участках в кварталах реновации планируется строить надземные паркинги. Окончательное решение будет определятся проектом планировки территорий.

—​​​ Отдельно стоящие паркинги будут платными?

—​​​ По-разному. В основном платные, но для льготных категорий граждан, например людей с ограниченными возможностями, могут выделяться бесплатные машино-места.

—​​​ Голландский архитектор Эрик ван Эгераат предложил модульное строительство для реновации. Как вы относитесь к модульному строительству?

—​​​ Этой идее уже около 150 лет. Хрущевки — это и есть модульное строительство, которое применялось для того, чтобы расселить людей после кровопролитной войны, уничтожившей около 20 млн человек и почти 30% жилого фонда. Это примитивная технология, мы от нее уходим. Советский Союз построил их в таком количестве, которое ни одна страна в мире представить себе не могла. Люди из землянок и бараков переехали в отдельные квартиры. Пришло время модульные пятиэтажки демонтировать, построить более современные дома. В Москве мы будем строить качественное жилье по индивидуальным проектам.

—​​​ Сегодня обсуждается программа реновации для всей страны. Насколько, на ваш взгляд, это реально осуществить, ведь регионам нужны деньги, технологии, управленческие компетенции?

—​​​ Конечно, нужно всю страну переселять из старого жилья, чтобы развивалась не только Москва, но и отдаленные города: возводить современные дома с дорогами и необходимой инфраструктурой. Жилищный норматив в Москве составляет 22 кв. м на человека, тогда как в Китае в среднем 35, в США — 62. Рост экономического благосостояния страны поможет провести реновацию жилья по всей стране.

Что касается сил и средств регионов, то в СССР индустриального жилья строилось в разы больше, чем сейчас. Не только в Москве готовили инженеров-строителей, а по всему Советскому Союзу, как и сейчас по всей России. Современные заводы, гидроэлектростанции, нефтехимические предприятия, авиационные предприятия находятся в регионах — а это источник средств для наполнения региональных бюджетов.