Готовят «почву»

Полномочия госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК) по вовлечению земель под жилищное строительство предлагается расширить. Это следует из законопроекта Минстроя, с которым ознакомились «Известия». В частности, компания может начать получать отчеты о нецелевом использовании участков и проводить аукционы по аренде земли для комплексного освоения территории. Это необходимо для того, чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина: вводить по 120 млн кв. м жилья в год. Поправки могут также облегчить реновацию ветхого жилья в регионах, считают эксперты.

Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании «Дом.РФ» вовлечение федеральных земель под жилищное строительство. Градостроительная документация, предусматривающая возведение муниципальных объектов, больше не будет препятствием для комплексного освоения территорий, следует из текста законопроекта.

Поправка позволит проводить аукционы на право аренды земельных участков для комплексного освоения, даже если для них уже была ранее разработана градостроительная документация с объектами местного значения (социальной или линейной инфраструктуры). В пояснительной записке отмечается, что такие объекты «никогда не будут построены за счет средств муниципального бюджета», однако по действующему законодательству такой муниципальный участок не может быть передан застройщику под комплексное освоение.

Сейчас муниципалитеты не заинтересованы в том, чтобы тратить деньги и утверждать проекты межевания, добавляется в документе.

Как пояснили «Известиям» в «Дом.РФ», госкомпания в обязательном порядке будет также получать информацию, если правообладатель федерального земельного участка не использует его или распоряжается им неэффективно.

— Это позволит подключать механизм закона № 161-ФЗ, предусматривающий изъятие федеральных земельных участков и принудительное прекращение полномочий правообладателей, — рассказали в пресс-службе «Дом.РФ».

Генеральный директор земельного брокера «Земер» Илья Терентьев отметил, что благодаря поправкам может заработать программа реновации в регионах. Он указал на проблему территорий возле городов, так как ликвидные участки всегда являлись объектом споров и разногласий хозяйствующих субъектов и властей. Документ Минстроя поможет освободить «заблокированные» земли от обременений, но процедура изъятий должна быть прозрачной, считает он. Эксперт сомневается, что государство сможет быстро начать использовать новый механизм: скорее всего, «Дом.РФ» начнет с показательных изъятий наиболее ликвидных участков.

— Если команда вице-премьера Виталия Мутко сможет толкнуть эту машину, то, безусловно, будет введена очень эффективная мера. В том числе, заработает программа реновации малых городов, например, в Подмосковье, — отметил Илья Терентьев.

В марте генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым заявил, что для увеличения ввода жилья до 120 млн кв. м в среднесрочной перспективе необходимо уже сегодня активно вовлекать земельные участки под жилищное строительство и комплексное освоение, а также заниматься градостроительной подготовкой участков.

В прошлом году госкомпания вовлекла рекордный, по словам Александра Плутника, объем федеральной земли под жилье — 3,5 тыс. га. При этом глава «Дом.РФ» подчеркнул, что темпы вовлечения необходимо увеличивать, и обратился к председателю правительства за дополнительной поддержкой.

Сегодня процесс вовлечения земли забюрократизирован: зачастую требуется большой объем согласований, в том числе с правообладателями участков, которые не используются, аргументировал он. Дмитрий Медведев тогда согласился, что такие земли не должны пустовать и приходить в бесхозное состояние, их нужно использовать «в соответствии с нашими жилищными программами». В планах на 2018 год вовлечь 3,3 тыс. га, уточнили «Известиям» в «Дом.РФ».