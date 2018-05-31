Дольщикам помогут через интернет

Минстрой и госкорпорация «Дом.РФ» создают единую базу проблемных жилых объектов, которая даст представление новым инвесторам об экономическом потенциале проектов, рассказали «Известиям» в «Дом.РФ». База будет включать в себя паспорта долгостроев. Пока их подготовила только Ростовская область. Эти документы призваны показать инвестиционную привлекательность проблемного объекта, отразить состояние долгостроев, сроки и варианты достройки, возможные льготы для застройщиков в случае решения проблем дольщиков.

На базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), введенной с 2018 года федеральным законом о фонде защиты дольщиков (218-ФЗ), будет создан полноценный реестр проблемных жилых объектов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель блока реализации социальных программ «Дом.РФ» Алексей Акулов.

Сейчас часть информации о жилых долгостроях публикуется на сайте Минстроя — например, дорожные карты регионов по достройке объектов, часть — в ЕИСЖС. Все сведения объединят на единой карте, чтобы инвестор мог кликнуть на объект и ознакомиться с ним.

Сведения о проблемных проектах планируется дополнять паспортами объектов, которые, по сути, представляют собой инвестиционное предложения для нового застройщика. Однако, инициатива должна исходить от субъектов, которые формируют «дорожные карты» по решению проблем граждан, подчеркивает Алексей Акулов. Ранее с предложением выпускать такие паспорта выступила администрация Ростовской области, которая уже разработала их по всем 63 проблемным объектам региона. В ЕИСЖС 18 мая был зарегистрирован первый такой документ — для долгостроя в Батайске.

— Это может быть актуально для застройщиков, которым интересны субсидии региона или получение прав на использование земельных участков на особых условиях, — пояснил он.

В ЕИСЖС уже зарегистрировались 3144 компании из 81 субъекта России, то есть около 70% от общего количества игроков на рынке жилищного строительства. Это огромная целевая аудитория, которой могут быть любопытны обозначенные в паспортах предложения, заключили в «Дом.РФ».

Паспорт объекта, с которым ознакомились «Известия», содержит основную характеристику проекта (этажность, площадь, количество квартир и другое), фотоматериалы, информацию о застройщике, сведения о наличии разрешительной документации, количестве дольщиков и текущем состоянии строительства. Кроме того, подсчитана ориентировочная стоимость достройки дома, описываются возможные варианты передачи объекта инвестору. Документ также указывает, есть ли возможность предоставления субсидий на возмещение затрат на подключение к инженерным сетям. Предусмотрен раздел о возможности предоставления компенсационного участка, на котором новый застройщик смог бы реализовать инвестиционный проект, чтобы заработать.

По данным Минстроя за I квартал 2018 года, к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тыс, договоров долевого участия (ДДУ). Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов Ростовская область (63 объекта), Краснодарский край (55), Самарская область (42), Москва (35), Башкортостан (33), Московская область (31) и Республика Татарстан (26).

По оценке председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в России около 2 тыс. долгостроев, а от недобросовестных застройщиков пострадали 150 тыс. граждан. Он поясняет, что сегодня сохраняются формальные признаки, по которым долгострой зачастую не попадает в региональную дорожную карту. Например, если люди не подали заявку на включение в реестр пострадавших граждан в рамках ФЗ-214 («Об участии в долевом строительстве»), то их дом не признается долгостроем. Депутат считает, что в новой базе нужно учесть все проблемные объекты, включая те, которые начинали строиться по другим схемам, — например, через паи жилищно-строительных кооперативов и др.

Руководитель департамента проектного управления по Московской области строительной компании «Инград» Александр Гусев отметил, что создание подобной базы облегчит компаниям-санаторам задачу по оценке проектов. По его словам, если будет доступна информация о техническом состоянии объекта, объеме финансовых вложений и потенциале продаж (количестве реализованных и нереализованных квартир), то такой ресурс станет максимально востребован рынком.