В России будет создан реестр проблемных новостроек

Минстрой и госкорпорация «Дом.РФ» создают единую базу проблемных жилых объектов. Об этом «Известиям» рассказали в «Дом.РФ».

Полноценный реестр проблемных жилых объектов будет включать в себя паспорта долгостроев. Из этой базы данных также можно будет почерпнуть информацию о состоянии долгостроев, сроках и вариантах завершения и сдачи объектов, возможных льготах для застройщиков в случае решения ими проблем дольщиков.

Все сведения объединят на единой карте, чтобы инвестор мог кликнуть на объект и ознакомиться с ним.

Цель проекта — презентовать потенциальным инвесторам экономическую привлекательность недостроенных домов и за счет привлечения средств от них способствовать разрешению проблем со сдачей этих объектов.

По данным Минстроя за I квартал 2018 года, к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тыс. договоров долевого участия.

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Дольщикам помогут через интернет