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Обманутым дольщикам в Красноярске предлагают оплатить аренду жилья

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Депутаты в Красноярском крае рассматривают законопроект, который предполагает социальную выплату для обманутых дольщиков, вынужденных снимать жилье.

Документ устанавливает, что компенсацию будут получать покупатели квартир, которые не были сданы в положенный срок. При этом объект строительства должен быть включен в адресный перечень незавершенных многоквартирных домов. Кроме того, дольщик и члены его семьи действительно должны нуждаться в жилье, то есть не иметь в собственности или на условиях социального найма другой квартиры или дома. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На одинокого человека размер компенсации не будет превышать 10 тыс. рублей в месяц, на семью же компенсация составит 15 тыс. рублей в месяц.

По последним данным в реестр граждан, пострадавших от действия или бездействия застройщиков, включены 626 человек. По прогнозу чиновников, социальная выплата на аренду жилья потребуется примерно 400 дольщикам.

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