Рабочая группа для защиты прав дольщиков появилась в Санкт-Петербурге

Депутаты законодательного собрания и чиновники Смольного создали совместную рабочую группы для совершенствования законопроектов в сфере долевого строительства. Об этом сообщает телеканал «78».

Соответствующее постановление принято парламентом города. В рабочую группу вошли девять депутатов заксобрания от различных фракций. Позднее к ним присоединятся чиновники Смольного из комитетов по строительству и социальной политике.

Также власти намерены привлечь к работе активистов, отстаивающих права дольщиков.

Группа будет заниматься реализацией «дорожной карты» по решению проблем дольщиков.

4 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ходе реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, среди которых жилищная политика, вопросы строительства жилья и защиты прав дольщиков.