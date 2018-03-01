В 2018 году в Москве начнут строить до 70 тыс. квартир по реновации

В 2018 году в рамках программы реновации жилого фонда Москвы в столице начнут строить порядка 70 тыс. квартир. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы начинаем строительство 60–70 тыс. квартир, то есть порядка 2 млн кв. м для нужд переселенцев в рамках программы реновации», — заявил Хуснуллин в эфире радиостанции «Вести FM».

Он напомнил, что в этом году для переселяющихся по программе реновации будут введены в эксплуатацию около 30 домов. По словам Хуснуллина, в эти дома переедут жители почти 60 старых пятиэтажек.

«Это дома, строившееся по другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и благоустройства программы реновации», — рассказал заммэра.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля в Москве был зарегистрирован первый собственник жилья по программе реновации.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман передал документы на квартиру в первом заселяемом в рамках реновации доме по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б жительнице столицы Юлии Беловой.