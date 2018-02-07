Власти Москвы обозначили сроки сноса «Горбушки»

Власти Москвы приступят к сносу ТЦ «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде не ранее 2019 года, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Представление [о сроках сноса] будет, когда будет сделана проектно-сметная документация. Не раньше, чем через один год», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник пояснил, что «Горбушка» создает большой трафик и неудобства для жителей. Территорию ТЦ отдадут под строительство жилья или офисов, в том числе жилья для переселенцев в рамках программы реновации.