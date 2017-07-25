Жилые комплексы планируют построить на месте торгового центра «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде. Также снести могут расположенные рядом заводы «Айс-Фили» и «Филит». Об этом сообщил сотрудник московской мэрии.

На указанной территории возведут более 383 тыс. кв. м недвижимости, 300 тыс. кв. м из них будет жилой. В настоящее время проект находится в стадии планировки, пишут «Ведомости».

Идет разработка проекта планировки участка площадью свыше 30 га. Работы ведутся за счет инвесторов. В их число входят владелец «Горбушкиного двора» завод «Рубин», производитель мороженого «Айс-Фили», а также завод «Филит».

Эксперты оценивают объем инвестиций в постройку жилых комплексов примерно в 24 млрд рублей.

Торговый центр «Горбушкин двор» открылся в 2002 году, напоминает телерадиокомпания «Мир». После закрытия легендарного рынка аудио- и видеопродукции «Горбушка» у ДК имени Горбунова арендаторы переместились в здание телевизионного завода «Рубин».