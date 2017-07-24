Государство официально закрепит гарантию прав граждан — участников долевого строительства, создав «резервный» фонд застройщика. Госдума уже приняла соответствующий законопроект, теперь он должен пройти Совет Федерации и быть подписанным президентом. О том, как сегодня регионы решают проблему обманутых дольщиков, почему нельзя покупать очень дешевые квартиры и когда полноценно заработает новая система, в интервью «Известиям» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

— Михаил Александрович, можно ли сказать, что теперь права дольщиков полностью защищены?

— Создание фонда коренным образом поменяет ситуацию на рынке долевого строительства. Конструкция, созданная три с половиной года назад с привлечением страховых компаний, оказалась неэффективной. За весь период ее работы не было сделано практически ни одной выплаты по договору долевого участия. Огромные средства осели в страховых компаниях. Новая модель с Фондом защиты дольщиков будет напоминать принцип работы Агентства по страхованию вкладов.

Конечно, во время переходного периода, который продлится до 1 июля 2018 года, могут возникнуть определенные проблемы, в том числе и с объемами ввода жилья. Но президент поставил задачу — защитить людей, и данная схема направлена в первую очередь именно на это. Мы должны, наконец, избавиться от понятия «обманутый дольщик». Уверен, что застройщики поймут выгоду работы с фондом, а люди с большей уверенностью будут инвестировать средства в строительство жилья в рамках договоров долевого участия.

Сегодня около 80% индустриального жилья у нас строится с привлечением инвестиций физлиц. Люди стремятся «зайти» в стройку на ранней стадии, что позволяет снизить стоимость будущей квартиры. Мы не должны лишать их этой возможности, но в то же время не должны их бросать один на один с застройщиками, поэтому сегодня принято решение гарантировать их права именно государственным фондом.

— Вы говорите о переходном периоде, а когда фонд заработает в полную силу?

— Де-юре фонд уже существует. Последнее решение — преобразовать фонд в публично-правовую компанию, которая будет абсолютно прозрачна для контролирующих органов. Будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители всех ветвей власти. После принятия решения Советом Федерации и подписания президентом, не позже ноября, думаю, фонд как публично-правовая компания уже заработает и будет активно страховать договоры долевого участия.

— Почему выбран тариф в 1,2% от стоимости долевого участия?

— Цифра появилась после совместных подсчетов наших специалистов и представителей Центробанка. 1,2% — именно столько сегодня составляет средний тариф страхового договора долевого участиях в страховых компаниях. Нельзя ухудшать ситуацию, потому что увеличение тарифа может повлиять на конечную стоимость жилья.

— Этих денег хватит?

— Надо учитывать, что большинство жителей хочет получить квартиры, а не вернуть деньги. Именно поэтому в приоритете Фонда будет достройка домов, а не возврат средств. Механизм и тариф Фонда принимались после многочисленных обсуждений как с застройщиками, так и с экспертами. Весь алгоритм финансирования в законе прописан.

— Ранее сообщалось, что случае выплат площадь квартиры будет ограничена 100 кв. м, сохранилась ли эта норма в законе?

— В последней принятой версии закона в интересах многодетных семей эта площадь увеличена до 120 кв. м. Но еще раз подчеркну, что в подавляющем большинстве случаев жилье будет достраиваться.

— Существуют ли сегодня другие механизмы защиты дольщиков или теперь вся надежда на новый фонд?

— В этой ситуации государство защищает дольщиков, оно же будет контролировать весь процесс. Можно уверенно заявить, что сегодня это главный механизм поддержки будущих участников долевого строительства.

Но не стоит окончательно сбрасывать со счетов, что все ныне строящиеся дома по-прежнему защищены по схеме страховых компаний. Но мы уверены, что после парламентских слушаний с участием представителей Центробанка будет приняты меры по усилению контроля за страховщиками и обеспечению возврата средств гражданам в случае несостоятельности застройщика.

— А что делать тем, кто уже пострадал?

— Таких людей в пропорциональном соотношении относительно объема долевого строительства немного, но они есть. В десятке крупных субъектов РФ есть серьезные проблемы. Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, даже Москва. Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли. С учетом того, что универсального решения проблемы не существует, региональные власти должны подходить индивидуально к каждому случаю.

До 1 августа в соответствии с распоряжением правительства региональные власти должны будут представить нам механизмы решения проблем обманутых дольщиков с указанием сроков по каждому дому, затем мы с этим документом будем докладывать о ситуации в правительстве. Кроме того, на базе этих «дорожных карт» субъектов мы совместно с АИЖК запустим единую информационную систему, включающую в себя все проблемные объекты страны. Планируем, что эта система заработает уже до конца этого года. В перспективе в ней будет обозначен каждый дом, в строительство которого вовлечены деньги граждан. Она будет работать по тому же принципу программы расселения аварийного жилья, так называемая программа-светофор. Если там есть какие-то проблемы, мы сразу будем обращать внимание руководителей субъектов на объекты, где загорелся красный или желтый свет.

— Какие советы вы бы дали тем, кто сегодня собирается приобретать недвижимость через долевое участие? Но не как чиновник, а как специалист.

— Прежде чем на семейном совете принять решение об участии в долевом строительстве, нужно обратиться в региональный орган, контролирующий долевое строительство, и узнать, законно ли этот застройщик собирает средства с граждан. А законно он делает это тогда, когда есть разрешение на строительство, проектная декларация и другие документы. Важно также почитать соцсети, форумы, обсуждения, посмотреть договор долевого участия. Съездить на место будущего объекта, посмотреть объекты, которые застройщик уже вводил в эксплуатацию.

Обратите внимание на рекламу. С 1 июля этого года у нас заработали достаточно жесткие требования к рекламе жилых объектов, потому что очень часто людей запутывали. Были случаи, когда рекламировался жилой комплекс под одним брендом, средства собирали в компанию с другим названием. Теперь это запрещено.