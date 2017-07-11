В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков, ее возглавил вице-спикер Владимир Васильев. Об этом «Известиям» рассказали участники группы, которые 11 июля соберутся на первое заседание. В закрытом режиме они обсудят итоги парламентских слушаний по проблеме дольщиков и наметят первоочередные меры решения проблем участников долевого строительства. Работа уже началась, и она не остановится во время думских каникул, рассказали «Известиям» депутаты. К 1 августа регионы представят свои «дорожные карты» решения проблем, и после их анализа парламентарии поедут работать с местными властями.

Создать рабочую группу (полное название — группа по вопросам законодательного обеспечения и парламентского контроля по защите прав и законных интересов участников долевого строительства) спикер ГД Вячеслав Володин поручил по итогам парламентских слушаний, которые прошли в Госдуме 3 июля. В ее состав вошли депутаты от всех фракций, члены комитетов по финансовому рынку, природным ресурсам и земельным отношениям, безопасности и ЖКХ.

Первое заседание

Напомним, на слушаниях обсуждалась инициатива правительства о внесении изменений в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», принятый в первом чтении 14 июня. Речь в документе идет, в частности, о создании государственного компенсационного фонда для пострадавших дольщиков. При этом участники слушаний обращали внимание на серьезные недоработки законопроекта — предполагается, что их устранят ко второму чтению. Подготовкой поправок и займется созданная рабочая группа.

На первое заседание группы соберутся представители всех фракций, общественности, правительства, Центробанка, Минстроя, Агентства ипотечного жилищного кредитования, а также сами дольщики. Планируется утвердить план и формат работы, а также первоочередные мероприятия, рассказал «Известиям» глава комитета по природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, в дальнейшем группа будет работать в максимально открытом режиме.

— Мы в комитете уже приступили к подготовке предложений по внесению изменений в законодательство, в том числе тех, которые прозвучали на парламентских слушаниях. Так, готовим к обсуждению инициативу о создании единой информационной системы объектов незавершенного долевого строительства и реестра недобросовестных застройщиков, прорабатываем дополнительные требования к застройщикам. На последующих заседаниях мы их представим группе и обсудим, — пояснил «Известиям» Николай Николаев.

Проверка законности

Обращений дольщиков на сегодняшний день накопилось столько, что комитет ГД по безопасности принял решение создать рабочую группу по их отработке. Ее возглавил зампред комитета Анатолий Выборный (ЕР). Парламентарий рассказал «Известиям», что группа уже приступила к работе — например, направила по обращениям дольщиков запросы в Генпрокуратуру, МВД и другие органы власти.

— Мы берем на контроль вопросы, касающиеся компетенции комитета, которые прозвучали на парламентских слушаниях, инициируем проведение проверок на законность и обоснованность принимаемых решений, в том числе на законность и обоснованность действий сотрудников правоохранительных органов и органов власти. А также — о незаконном и нецелевом использовании застройщиком денежных средств членов кооперативов, — пояснил он.

Кроме того, комитет запросил у силовиков данные для анализа того, как работает долевое участие граждан на рынке строительства недвижимости. Так, главе МВД Владимиру Колокольцеву направили обращение с просьбой предоставить информацию о возбужденных уголовных делах в отношении недобросовестных застройщиков, а также причастных к таким делам. Парламентарии запросили данные по размеру причиненного и возмещенного гражданам ущерба по каждому субъекту РФ и попросили главу МВД выделить для участия в рабочей группе комитета представителей ведомства, уполномоченных принимать решения в этой области.

Десятилетний опыт

В думском комитете по ЖКХ уже давно действует специальная внутрифракционная рабочая группа, которая на постоянной основе занимается проблемами обманутых дольщиков. Руководит группой зампред комитета Александр Сидякин (ЕР). Как сообщили «Известиям» в комитете, она была создана более 10 лет назад при президиуме генсовета «Единой России» и до 2016 года ее возглавлял Александр Хинштейн. Задачей группы является не законодательное регулирование долевого строительства, а решение конкретных проблем пострадавших дольщиков. За это время ей удалось достроить более 2 тыс. проблемных домов и заселить в квартиры более 224 тыс. семей.

Александр Сидякин рассказал «Известиям», что за годы работы сложилась практика, когда группа выезжает в регионы и работает там непосредственно с губернаторами, представителями местных силовых структур, арбитражными управляющими, застройщиками и с самими дольщиками.

По его словам, 6 июля прошло заседание президиума генсовета ЕР, на котором было решено «перезагрузить» работу группы, включить в нее 20 депутатов Госдумы из тех регионов, где больше всего (свыше 2 тыс.) обманутых дольщиков. 20 июля в ЦИК партии для них запланирован семинар-совещание, вводить в курс дела парламентариев придут представители Минстроя России.

Рабочие каникулы

По словам Николая Николаева, до окончания сессии (последнее пленарное заседание 21 июля) будет проведено еще как минимум одно заседание рабочей группы. Во время каникул работа также продолжится, заявил депутат. Он подчеркнул, что к 1 августа все регионы должны представить свои «дорожные карты» по окончательному решению проблемы дольщиков.

О дальнейшей работе парламентарии уже договорились с Минстроем. В проблемных регионах будут проведены парламентские слушания с участием дольщиков — аналогичные тем, которые уже прошли в Госдуме.