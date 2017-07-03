Парламентские слушания, посвященные защите прав участников долевого строительства, пройдут в понедельник, 3 июля, в Госдуме. Выступить на слушаниях планируют председатель Госдумы Вячеслав Володин, представители правительства, Центробанка, Минстроя и многих других организаций и ведомств.

Законопроект, регулирующий деятельность компенсационного фонда дольщиков, прошел первое чтение 14 июня. Депутаты обратили внимание на серьезные недоработки законопроекта, которые необходимо устранить ко второму чтению.

В частности, речь идет о непрозрачности использования средств фонда, слабом контроле за его управлением, отсутствии механизма контроля за застройщиками.