За последние несколько месяцев впервые с 2014 года в России начался рост производства строительных материалов. Такие данные получены в ходе исследования «Деловой климат в строительстве», проведенного Высшей школой экономики. По оценке экспертов, возвращение положительной динамики на рынок стройматериалов говорит о том, что в скором будущем наступит оживление и в строительном секторе. Того же мнения придерживаются в Минстрое.

Во II квартале 2017 года производство строительных материалов выросло на 5,5% по сравнению со II кварталом 2016-го. Такие данные приводятся в исследовании «Деловой климат в строительстве», проведенном Институтом статистических исследований и экономики знаний (подразделение Высшей школы экономики), с которым ознакомились «Известия». В исследовании отмечено, что «данная подотрасль еще в прошлом году была одной из самых депрессивных в обрабатывающей промышленности». Поэтому даже такой рост стал позитивным сигналом.

В исследовании указано, что «руководители предприятий по производству стройматериалов являются наиболее квалифицированными экспертами в оценках ближайших перспектив деятельности самой строительной отрасли». По оценке института, с 2014 года рынок стройматериалов показывал ежегодное падение в пределах 10%. Так, еще в феврале 2017-го производство цемента и кирпича сократилось на 5,2% и 23,8% соответственно по сравнению с февралем 2016 года. Производство стеклопакетов в тот же период упало на 15,3%. Падение по стеновым силикатным блокам и блокам из цемента составило 5,1% и 15,6% соответственно.

Однако начиная с мая 2017 года производство стало расти. На основании этого и был сделан прогноз, что с лагом в 3–4 месяца оживет и строительство.

— Мы поддерживаем мнение, что рост производства строительных материалов как один из составляющих строительного процесса в целом будет способствовать росту строительных работ, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ.

Директор Института статистических исследований и экономики знаний Георгий Остапкович отметил, что корреляция между ростом производства стройматериалов и увеличением строительства уже не раз фиксировалась.

— Мы смотрели периоды спада, которые и раньше регулярно происходили и в экономике в целом, и в строительстве в частности, например, в 2007 году. Потом начинало оживать производство стройматериалов, и через несколько месяцев наступал всплеск активности в строительстве, — сказал он «Известиям».

По мнению Георгия Остапковича, помимо роста производства стройматериалов есть еще ряд веских причин, позволяющих ожидать роста строительства.

— Очевидно, что прекращается падение реальных денежных доходов населения, растут реальные зарплаты. Сложился огромный отложенный спрос на товары длительного пользования, в том числе на жилье, по всей видимости его начнут к осени удовлетворять, — заявил Георгий Остапкович.

Исполнительный директор СМПРО (инвестиционно-консалтинговая компания в области производства стройматериалов) Евгений Высоцкий в разговоре с «Известиями» также признал, что в последние несколько месяцев рынок начал восстанавливаться.

— С 2014 года отмечалось постоянное снижение производства, только за последние несколько месяцев тренд сменился и началось постепенное восстановление. Всё идет от стройки: если есть заказы на строительство, то и спрос на стройматериалы есть, — сообщил он.

Евгений Высоцкий отметил, что в среднем последние несколько лет производство падало на 10%, однако отдельные сегменты просели значительно больше. Например, производство кирпича в феврале упало более чем на 20%, но сейчас постепенно восстанавливается до уровня 2016 года.

— Начиная с 2014 года было плавное снижение на 10% каждый год. Этот год рынок наконец закончит без снижения, а со следующего года уже может пойти рост, — спрогнозировал эксперт.

По данным Росстата, в 2014-м общая стоимость всех строительных работ за год составила 6,1 трлн рублей, в 2015-м — также 6,1 трлн рублей. Однако из-за роста цен фактический объем работ сокращался. В 2016 году, по данным Росстата, было введено в эксплуатацию 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% меньше показателей 2015 года.