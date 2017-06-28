Сегодня обеспеченность жильем в России составляет около 25 кв. м на человека. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где обсуждалось выполнение программы «Ипотека и арендное жилье». Названная премьер-министром цифра на 5 кв. м меньше показателей, установленных стандартом Организации Объединенных Наций.

В Китае, где на 1 кв. км территории страны приходится порядка 138 жителей, обеспеченность жилплощадью — около 30 кв. м на человека, в Европе — порядка 30–40 кв. м, а в США — 70 кв. м жилого пространства. — Сегодня обеспеченность жильем у нас в стране — около 25 кв. м на человека. И по этому показателю мы еще далеки от развитых стран. В проект «Ипотека и арендное жилье» заложены амбициозные показатели. Мы понимаем, что в непростой экономической ситуации достичь их довольно трудно, но в целом это можно сделать. В ближайшие годы потребуются дополнительные усилия, — заявил премьер-министр. Паспорт проекта «Ипотека и арендное жилье» был утвержден по итогам заседания президиума совета в октябре 2016 года. Он предусматривает улучшение жилищных условий граждан России путем обеспечения высоких темпов ввода жилья (88 млн кв. м в 2018 году, 100 млн — в 2020-м) и стимулирования спроса (выдача в 2018 году 1 млн ипотечных кредитов, в 2020-м — 1,2 млн). Также предполагается в следующем году привлечь инвестиции в размере 15 млрд рублей для строительства арендного жилья. Дмитрий Медведев обозначил три основных направления работы. Во-первых, требуется обеспечить застройщиков достаточным объемом свободной земли, в первую очередь в городах. Во-вторых, нужно активнее создавать в городах комфортную среду для людей, а не продолжать практику умножения «резерваций» в десятках километров от центра города, когда люди лишены полноценного доступа к социальной, торговой инфраструктуре и развлечениям. В-третьих, надо системно сокращать административные барьеры, которые приходится преодолевать для получения разрешения на строительство. По информации главы Минстроя Михаила Меня, в рамках проекта «Ипотека и арендное жилье» в 32 регионах до конца года будут построены 120 км внутриквартальных дорог, 80 объектов социальной инфраструктуры и введено более 6 млн кв. м жилья. В нынешнем году на эти цели выделено 20 млрд рублей, из которых 30% должны предоставить региональные бюджеты. — Когда формировали приоритетный проект, мы рассчитывали, что это даст дополнительно порядка 5 млн кв. м жилья. Сегодня мы уже понимаем, что будет более 6 млн дополнительно к годовому объему. Начинают вводиться в эксплуатацию дома, разрешения на строительство которых выдавались в конце 2014 года и 2015-м, когда были экономические сложности, — сообщил министр. По мнению заслуженного архитектора РФ и бывшего главы НИИ Генплана Москвы Сергея Ткаченко, 25 кв. м на одного человека являются нормальной жилой площадью.

— В соответствии с актами жилищного законодательства норма жилплощади равна 12 кв. м в расчете на одного человека. В зависимости от региона и целей она может несколько различаться. В Москве — 18 кв. м и при этом наблюдается перепроизводство жилья. При расчете этого показателя учитываются деревенские и частные дома, которые в разы больше по площади некоторых квартир. Я считаю, что повышать цифры средней обеспеченности жилплощадью надо только при наличии опережающего роста благосостояния населения, вслед за которым и будет наблюдаться увеличение количества квадратных метров, — считает Сергей Ткаченко.

В ходе совещания премьер-министр уточнил, что необходимо повысить прозрачность строительной отрасли. На рынке должны остаться только порядочные и финансово крепкие компании. По словам Дмитрия Медведева, покупатели жилья, использующие для этого зачастую последние деньги, должны быть защищены.

Напомним, что правительственный законопроект о создании фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства уже принят в первом чтении Государственной думой.