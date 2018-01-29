Часть построенного при реновации жилья выставят на продажу

Часть построенного в рамках реновации жилья будет продана на рынке, чтобы программа стала самоокупаемой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что столичные власти выделили на проект реновации 400 млрд рублей, которых хватит на 4–5 лет.

«Тем не менее мы должны думать, как эта программа будет реализовываться в течение 15 лет. И конечно, часть жилья необходимо будет продавать на рынке, чтобы эта программа была самоокупаемой хотя бы в части себестоимости жилья», — сообщил Собянин в интервью газете «Коммерсант».

Как ранее сообщал портал iz.ru, жилые дома, построенные до реновации и прошедшие модернизацию под стандарты программы, начнут сдавать в Москве в ближайшие недели.