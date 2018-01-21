Квартал для переселенцев построят в Нижних Мневниках в рамках реновации

Квартал для переселенцев будет построен в районе Нижние Мневники в Москве в рамках реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Одобрено выделение земельного участка в районе Нижних Мневников около одноименной станции метро для строительства нового жилого квартала в рамках программы реновации», — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».

Он отметил, что площадь нового жилого квартала составит около 180 тыс. кв. м. Заммэра подчеркнул, что до конца 2018 года планируется разработать документацию проекта, после чего начнется застройка квартала.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе. Реновация затронет около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Полностью программу планируется завершить к 2032 году. ​