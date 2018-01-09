СМИ рассказали о планах мэрии снизить преступность с помощью реновации

Анализ криминогенной ситуации в районах с пятиэтажной застройкой стал одной из причин запуска программы реновации в Москве. Об этом 9 января сообщает РБК со ссылкой на источники в столичной мэрии.

В середине 2016 года в мэрии обнаружили, что в большинстве пятиэтажек невозможно провести программу капремонта. Рассматривая пути выхода из этой ситуации власти проанализировали криминогенную карту Москвы. Было установлено, что пятиэтажки лидируют по количеству преступлений, совершаемых их жителями, поскольку существенная часть их жильцов — это люди с низким социальным статусом.

При этом Восточный округ лидировал по количеству совершаемых преступлений. По данным прокуратуры Москвы, с января по май 2016 года, на момент анализа столичными властями криминогенной обстановки, в ВАО было зарегистрировано 3216 преступлений. Затем шли Западный (2716 преступлений), Южный (2566) и Центральный округа (2530). Аналогичное соотношение наблюдалось и в 2017 году.

Большинство домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном округе — более 1 тыс. На втором месте — ЮВАО (818 домов) и ЗАО (596 домов).

Путем переселения жителей в новостройки, возводимые по программе реновации ветхого жилья, и более благоустроенные районы в мэрии рассчитывают в том числе и снизить уровень правонарушений.

«Если в доме 300 квартир и в 200 из них живут люди с низким социальным статусом, то они подавляют всех остальных. А если в доме живут 3 тыс. человек, а с низким социальным статусом — 200, то они начинают вести себя по-другому», — цитирует РБК источник в мэрии.



В преддверии Нового года в Москве был объявлен конкурс на проекты домов для программы реновации.