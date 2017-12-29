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Конкурс на проекты домов по реновации объявлен в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Москва 24», что власти города объявили конкурс на проекты домов для программы реновации.

Он напомнил, что стартовые площадки для строительства новых домов выбраны в каждом районе, а еще 136 площадок находятся в разработке. Хуснуллин отметил, что стандарты отделки утверждены, а вот конкурс архитектурных концепций будущих жилых кварталов проходит в настоящее время.

Программа реновации была утверждена 1 августа текущего года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал в четверг принятую летом программу реновации одним из главных событий уходящего года для жителей столицы.

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