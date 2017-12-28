Программу реновации покинули еще четыре столичных дома

Еще четыре дома вышли из столичной программы реновации жилищного фонда. Таким образом, в программе остался 5171 дом, заявил в четверг глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



По информации пресс-службы ведомства, речь идет о домах № 36 по 2-й Владимирской улице в ВАО, № 7 в Чуксином тупике в САО, № 8, корпусе 2, на Набережной Новикова-Прибоя в СЗАО и № 51, корпусе 1, по Партизанской улице в ЗАО.

Глава департамента напомнил, что жители включенных в программу реновации домов в любое время могут выйти из нее. Этот вопрос решается на общем собрании, проголосовать за принятие решения должны более трети собственников и нанимателей квартир. При этом вернуться в программу уже будет невозможно.



Жители ТиНАО начнут переезжать в новые дома по программе реновации уже в 2019 году, сообщал ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Начало строительства зданий намечено в следующем году, сообщает сетевое издание m24.ru.

До конца 2021 года в рамках программы планируется расселить около 41 тыс. квартир, пояснял заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Портал iz.ru писал ранее, что программа реновации была утверждена 1 августа текущего года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже после решения собственников в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре. В ноябре еще два дома отказались от участия в программе.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал в четверг принятую летом программу реновации одним из главных событий уходящего года для жителей столицы.