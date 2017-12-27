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Строительство жилья в Москве за счет бюджета вырастет в ближайшие годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ближайшие годы в Москве будут строить гораздо больше жилых домов за счет бюджетных средств. Об этом в среду сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, в 2017 году в эксплуатацию введено около 3 млн кв. м жилья, из них за средства бюджета построено порядка 500 тыс. кв. м. «Однако, по нашим прогнозам, в ближайшие годы объемы жилья будут расти», — цитирует Хуснуллина Утро.ru.

Увеличение объемов бюджетного строительства станет возможно благодаря столичной программе реновации — взамен старых домов переселенцам потребуются новые квартиры. По предварительным расчетам, общий ввод жилья в городе в ближайшие 3 года будет составлять от 3 млн до 4 млн кв. м, добавил заммэра. Эти цифры основаны на уже выданных разрешениях, а инвесторы, по словам Хуснуллина, предлагают и новые проекты.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал ранее, что столичный Архитектурный совет одобрил проект подземного многофункционального комплекса на площади Павелецкого вокзала.

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