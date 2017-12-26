В Москве в уходящем году построили 8 млн кв. м недвижимости

Столичные власти рассказали, что в 2017 году в Москве вэксплуатацию введено порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник в ходе совещания правительства Москвы по оперативным вопросам рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он добавил, что «объемы строительства и ввода недвижимости из года в год остаются стабильными», несмотря на разговоры о сложностях в экономике. «По итогам этого года введено в эксплуатацию порядка 8 млн кв. м различной недвижимости», — приводит слова Хуснуллина «РИАМО».

Ранее сообщалось, что новый неонатальный центр построят в Москве на территории роддома № 4 в юго-западном округе. Мэр столицы Сергей Собянин 26 декабря принял участие в закладке капсулы на месте строительства здания и подписал послание для нее.