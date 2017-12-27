Трехэтажный торговый комплекс с парком появится на Павелецкой площади

Архитектурный совет Москвы одобрил проект подземного многофункционального комплекса на площади Павелецкого вокзала с вестибюлем станции метро. Над ним будет располагаться городской парк. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Сейчас мы совместно с инвесторами ищем решение максимально позитивное. То, что сегодня было представлено на совете, вполне таким решением является», — цитирует RNS Кузнецова.

Заказчиком проекта выступило ООО «Лэджи», 100% акций которого принадлежат казахстанскому «БТА Банку».

Строительство планируется начать в 2018 году, а завершить — в 2020 году, отметил руководитель проекта «Лэджи» Дмитрий Кутин.

Площадь комплекса, который будет состоять из трех подземных этажей, составит 73 тыс. кв. м. Подземная парковка на 500 машин займет 21,8 тыс. кв. м из них. Также предполагается возведение трех временных надземных павильонов высотой 5 м. В ТЦ будут располагаться торговые площади, рестораны, кафе и кинотеатры.