Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Армия
Подводная лодка ТОФ отработала удары по целям в ходе учений в Японском море
Политика
Лавров назвал Уиткоффа переоценивающим европейские элиты человеком
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» поразил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы
Мир
В Минске заявили о перспективах выявления месторождений редкоземельных металлов
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по технике и живой силе ВСУ в курском приграничье
Экономика
Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Черкассы
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Приморском крае
Мир
Главу Гагаузии Гуцул доставили в антикоррупционный центр Молдавии
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине
Мир
Ульянов указал на невозможность передачи Запорожской АЭС другой стране
Мир
В Берлине назвали соглашение между РФ и США первым шагом к миру в Европе
Мир
Политолог указал на отсутствие заинтересованности США в Украине и Европе
Спорт
Глава РФС спрогнозировал возвращение РФ на международную арену в 2025 году

Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае

0
EN
Фото: ФСБ РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники управления ФСБ РФ по Забайкальскому краю пресекли незаконный оборот золота на территории региона. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий был установлен 48-летний житель города Улан-Удэ, который незаконно добывал на территории Красночикойского района драгоценный металл с целью дальнейшего сбыта для личного обогащения. На момент задержания у него были обнаружены и изъяты самородки природного золота, стоимость которых оценивается в размере более 5 млн рублей.

Следствие возбудило уголовное по ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). На данный момент проводятся необходимые следственные действия, уточнили в ведомстве.

Взяли на пробе: контрабанда золота из РФ выросла в 2,5 раза
Почему ФТС останавливает всё больше попыток незаконного вывоза и какие новые схемы вскрыли в последнее время

В МВД России 28 декабря 2024 года сообщили, что двое мужчин ограбили ювелирный салон в Саранске на 10 млн рублей и были задержаны полицейскими в Москве. У злоумышленников изъяли 660 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025