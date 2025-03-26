Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Сотрудники управления ФСБ РФ по Забайкальскому краю пресекли незаконный оборот золота на территории региона. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий был установлен 48-летний житель города Улан-Удэ, который незаконно добывал на территории Красночикойского района драгоценный металл с целью дальнейшего сбыта для личного обогащения. На момент задержания у него были обнаружены и изъяты самородки природного золота, стоимость которых оценивается в размере более 5 млн рублей.
Следствие возбудило уголовное по ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). На данный момент проводятся необходимые следственные действия, уточнили в ведомстве.
В МВД России 28 декабря 2024 года сообщили, что двое мужчин ограбили ювелирный салон в Саранске на 10 млн рублей и были задержаны полицейскими в Москве. У злоумышленников изъяли 660 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере»).