Собянин назвал реновацию словом 2017 года в России

Мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги уходящего года, заявил, что считает принятую летом программу реновации одним из главных событий для столичных жителей.

«Она предусматривает расселение 5175 пятиэтажек, в которых проживает порядка 1 млн человек. Не зря реновация стала словом 2017 года в России», — цитирует мэра «Интерфакс».

По словам Собянина, около миллиона москвичей увидели реальную перспективу переехать из ветхого жилья в новое.

В целом столичный мэр назвал 2017 год позитивным для Москвы: окрепла экономика города, завершились беспрецедентные работы по благоустройству исторического центра столицы, появились новые станции метро, парк «Зарядье» принял первых посетителей, а обновленные «Лужники» — первый крупный футбольный турнир.

Собянин также вспомнил об отказе от закупки автобусов с двигателями внутреннего сгорания, передает НСН.