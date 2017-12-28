Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию

Комплекс «Федерация», состоящий из двух небоскребов, полностью введен в эксплуатацию после завершения работ в башне «Восток». Об этом сообщается в пресс-релизе ЗАО «Башня Федерация».

«Многофункциональный комплекс «Федерация», расположенный в ММДЦ «Москва-Сити», получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что башня «Запад» была сдана в эксплуатацию еще в 2009 году.

Работа комиссии Мосгосстройнадзора по приемке «Башни Федерация. Восток» началась после объявления в ноябре этого года об окончании строительства.

«Башня Федерация» — это два небоскреба «Восток» и «Запад», объединенных шестиэтажным стилобатом и подземной галереей в один объект. Высота башни «Восток» составляет 374 м, что делает ее самой высокой недвижимостью в Европе. «Запад» имеет 243 м в высоту.

Общая площадь «Федерации» — 443 тыс. кв. м. Количество этажей — 101.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин присвоил звание «Почетный строитель города Москвы» шестерым работникам отрасли.

Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в «Москва-Сити».