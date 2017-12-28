Прямой эфир

Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комплекс «Федерация», состоящий из двух небоскребов, полностью введен в эксплуатацию после завершения работ в башне «Восток». Об этом сообщается в пресс-релизе ЗАО «Башня Федерация».

«Многофункциональный комплекс «Федерация», расположенный в ММДЦ «Москва-Сити», получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе.
При этом отмечается, что башня «Запад» была сдана в эксплуатацию еще в 2009 году.

Работа комиссии Мосгосстройнадзора по приемке «Башни Федерация. Восток» началась после объявления в ноябре этого года об окончании строительства.

«Башня Федерация» — это два небоскреба «Восток» и «Запад», объединенных шестиэтажным стилобатом и подземной галереей в один объект. Высота башни «Восток» составляет 374 м, что делает ее самой высокой недвижимостью в Европе. «Запад» имеет 243 м в высоту.

Общая площадь «Федерации» — 443 тыс. кв. м. Количество этажей — 101.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин присвоил звание «Почетный строитель города Москвы» шестерым работникам отрасли.

Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в «Москва-Сити».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Охранная фирма сотрудника ФГУП «Охрана» была ликвидирована в день стрельбы в «Сити»
График переселения по реновации в Москве станет известен в начале 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017