Звание «Почетный строитель Москвы» получили шесть человек
Мэр российской столицы Сергей Собянин присвоил звание «Почетный строитель города Москвы» шестерым работникам отрасли.
Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в «Москва-Сити», — написал градоначальник в Twitter.
Собянин также наградил Валентину Дмитриевцеву, которая уже 30 лет работает в строительной отрасли. Ее руками оштукатурены дома в разных районах столицы.
Звание «Почетный строитель города Москвы» присваивают строителям, работникам предприятий, которые производят материалы, строительной индустрии, а также работникам институтов этой области.