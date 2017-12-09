Звание «Почетный строитель Москвы» получили шесть человек

Мэр российской столицы Сергей Собянин присвоил звание «Почетный строитель города Москвы» шестерым работникам отрасли.

Среди них гендиректор компании, которая проектировала высотки в «Москва-Сити», — написал градоначальник в Twitter.

Шесть человек сегодня стали почетными строителями Москвы. Среди них Александр Ворожбитов - гендиректор компании, которая проектировала всем хорошо знакомые высотки в "Москва-Сити", работала над стадионами "Лужники" и "Динамо". pic.twitter.com/ZPwyqgzudp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 8, 2017

Собянин также наградил Валентину Дмитриевцеву, которая уже 30 лет работает в строительной отрасли. Ее руками оштукатурены дома в разных районах столицы.

Звание «Почетный строитель города Москвы» присваивают строителям, работникам предприятий, которые производят материалы, строительной индустрии, а также работникам институтов этой области.