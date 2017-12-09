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Собянин рассказал об окрепшей экономике Москвы

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Москва преодолела основные последствия экономического кризиса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса.

Он также рассказал об увеличении объемов экспорта и росте инвестиций, которые в 2017 году составят около 2 трлн рублей.

«Должен сказать, что такие инвестиции развиваются во многом благодаря тому, что город сам вкладывает в инфраструктуру, строит метро, дороги, инженерные коммуникации, объекты соцкультбыта, и на вложенный рубль инвесторы откликаются тремя рублями, которые приходят в городскую экономику», — заявил Собянин.

По его словам, в экономике Москвы особо стала заметна туристическая отрасль. В этом году столицу России посетило около 21 млн иностранных гостей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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