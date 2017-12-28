Москвичи выбрали название Третьего пересадочного контура

Москвичи выбрали официальное название Третьего пересадочного контура. Победу одержал вариант «Большая кольцевая линия». Об этом столичный мэр Сергей Собянин написал на своей официальной странице в Twitter.

«Его выбрали сами москвичи на портале «Активный гражданин». Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так», — резюмировал Собянин.

Участники голосования выбирали из двух самых популярных вариантов: рабочего названия «Третий пересадочный контур» и нового — «Большая кольцевая линия», уточняет телеканал «Звезда».

Строительство первого участка ТПК завершено. На первом участке поезда пойдут от «Делового центра» до «Петровского парка» со следующими остановками: «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА».

Длина «Большой кольцевой линии» составит более 66 км, на ней построят 31 станцию с 21 пересадкой на другие ветки метрополитена. Полностью кольцо замкнут в 2020–2021 годах, сообщает сетевое издание m24.ru.

Напомним, строительство юго-восточного участка ТПК от станции «Нижегородская улица» до станции «Каширская» началось в ноябре. В 2019 году по этому участку планируется пустить поезда.