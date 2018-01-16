Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации

Районы Москвы, которые затронет программа реновации, являются неблагополучными с точки зрения безопасности. С таким заявлением выступил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что, в основном, к неблагополучным районам относятся районы с панельной застройкой, что подтверждает аналитика по криминогенности.

«Если смотреть аналитику по криминогенности, эти районы тоже будут, к сожалению, в лидерах, куда реновация должна прийти», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Он добавил, что главными целями реновации являются экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность. В качестве примера он привел район Фрунзенской набережной, где, по его мнению, есть пространство для реализации человеческого капитала.

Как писал портал iz.ru, программа реновации была утверждена 1 августа текущего года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе.